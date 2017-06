Ortenau SV Kippenheim: Diesmal soll es klappen

(fis/sey). In der vergangenen Saison scheiterten die Kippenheimer und Trainer Fabian Kaiser in den Aufstiegsspielen am FV Ebersweier. Nun soll es gegen den Tabellenzweiten der A-Nord-Staffel, den FV Urloffen, aber endlich klappen.

"Wir wollen es dieses Mal schaffen und hätten es aufgrund der vergangenen drei guten Jahre auch verdient", findet Denis Hug vom Vorstandsteam des SVK. Erfahrungen in Sachen Relegation hat man in der Vergangenheit beim Zweiten der A-Süd-Staffel reichlich gesammelt. Ein Vorteil? Kaiser, der in der kommenden Runde als Co-Trainer beim SC Lahr fungiert, würde seinen Abschied nur allzu gern mit dem Aufstieg versüßen. "Keine Frage: Ein Aufstieg würde meine Arbeit der vergangenen Jahre vergolden", sagt er. Lange Zeit lagen die Kippenheimer in der Tabelle vor Meister FV Langenwinkel, dann geriet die Elf jedoch immer mehr ins Straucheln. Rückblickend betont der Coach: "Wir hatten im vergangenen Sommer aufgrund der Relegation gegen Ebersweier eine relativ kurze Vorbereitungsphase. Im Prinzip hatte uns keiner auf der Rechnung, zumal das Team nach dem verpassten Aufstieg am Boden zerstört war. Aber die Jungs haben sich reingebissen und alles gegeben."

Hug sieht den SVK auf einem guten Weg, auch wenn Platz eins noch aus der Hand gegeben wurde und nach der Runde einige Abgänge schmerzen dürften: "Fabian hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet." Unter anderem verlassen bekanntlich Torjäger Ümit Sen (SC Lahr), Felix Reichmann und Carlos Arteaga (beide FV Langenwinkel) den Verein – wobei vor allem die beiden Abgänge in Richtung Lahrer Westen für Ärger sorgten, hatten doch beide Akteure bereits in Lahr und Kippenheim zugesagt.