Ortenau Summ nimmt an der WM teil

Thomas Summ, der 2004 vom AB Aichhalden zum KSV Hofstetten wechselte und in den letzten Jahren immer wieder einmal in der Ringer-Oberliga zum Einsatz kam, will sich den Traum der erneuten WM-Teilnahme nach vierjähriger Pause wieder erfüllen.

Am kommenden Dienstag ist Wiegen und am Mittwoch beginnen die Wettkämpfe im freien Stil. Dann ist am Freitag wieder Wiegen in der Stilart klassisch, wobei es am Samstag auf die Matte geht. Übrigens, der deutsche Ringerbund bezahlt nichts, Thomas Summ muss sowohl die Startgebühr von 100 Schweizer Franken selbst tragen, als auch die Hotelkosten. Auch für Fahrt- oder Flugkosten übernimmt der DRB nichts. Trotzdem nimmt Thomas Summ alle finanziellen Ausgaben auf sich und hat bei seiner vielleicht letzten Weltmeisterschaft nur das Ziel auf dem Treppchen zu stehen.