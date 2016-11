Ortenau Sulz nimmt die Hürde in Unterharmersbach

SV Oberharmersbach – SF Ichenheim 4:1 (2:0). Die Hellmig-Truppe nahm am Samstag eindrucksvoll Revanche für die einzige Saisonniederlage, passierte zum Auftakt in Ichenheim. Aber von da ab ging‘s für den SVO steil bergauf. Roman Bosers Doppelpack durch zwei direkt verwandelte Freistöße war der Grundstein für den verdienten 4:1-Heimerfolg des Spitzenreiters im ersten Rückrundenspiel. Der Gastgeber kombinierte einfach besser, konnte auch mehr Druck erzeugen. Ichenheim versuchte bis zum Schluss alles, doch es reichte nur zum Ehrentreffer. Tore: 1:0 R. Boser (37.), 2:0 Gutmann (40.), 3:0 R. Boser (48.), 4:0 Jilg (70.), 4:1 Feger (80.). FV Ebersweier – FV Rammersweier 2:0 (1:0). Beim Rebland-Derby in Ebersweier setzte sich der gastgebende FVE gegen die Elf aus Rammersweier verdient mit 2:0 durch ein verschaffte sich damit etwas mehr Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Die Wirth-Truppe profitierte dabei von einer sehr guten, ja richtig souveränen Abwehrleistung. Denn die Gäste hatten durchweg leichte Vorteile und ebenfalls gute Möglichkeiten zu Treffern. Der Aufsteiger nutzte seine Chancen konsequenter und beendete damit zum ersten Mal in der Saison ein Spiel "zu Null". Tore: 1:0 Zanger (33.), 2:0 Lamm (65.). FV Unterharmersbach – FV Sulz 1:2 (0:2). Die Gäste dabei natürlich besonders engagiert, trafen nach gut einer halben Stunde zum 1:0 und konnten noch vor Seitenwechsel nachlegen. Der FVU konnte sich nach Wiederbeginn steigern, wollte dem Gast nicht kampflos das Feld überlassen, war in Durchgang zwei die spielbestimmende Elf. Doch selbst ein Strafstoß wurde vergeigt. Nur Stefan Schwarz traf ins Schwarze, doch das war zu wenig. Tore: 0:1 Binder (35.), 0:2 Krüger (41.), 1:2 St. Schwarz (71.). FV Ettenheim – VfR Elgersweier 2:0 (1:0). Die Rothosen aus Ettenheim durften sich daheim gegen Elgersweier über einen Sieg freuen und damit im Kampf um den Klassenerhalt wieder etwas mehr Luft schöpfen. Der VfR versuchte zunächst mit spielerischen Mitteln zurechtzukommen, doch daraus wurde auf dem, nicht leicht zu bespielenden Untergrund in Ettenheim nichts. Dann wurde Ettenheim zusehends besser und ging in Führung. Das 2:0 kurz nach der Halbzeit durch einen abgefälschten Schuss von Jens Enderle war dann schon die Entscheidung. Tore: 1:0 Mühlhaus (17.), 2:0 J. Enderle (51.). SC Lahr 2 U 23 – SV Oberschopfheim 2:0 (2:0). Trotz des vierten Saisonsiegs bleibt die U23 des SC Lahr am Tabellenende. Doch jetzt hat man den Anschluss an die mitbedrohten Elgersweier und Ettenheim geschafft. Beim Gast wartet man dagen immer noch auf den Befreiungsschlag, momentan ist der SVO nicht vom Glück verfolgt. Und gerade in dieser wichtigen Phase fallen/fielen auch noch Stammspieler aus, die Bruch-Truppe wirkte verunsichert. Man hatte zwar Möglichkeiten, doch vieles war dem Zufall zugeordnet, die alte Linie fehlt (momentan) gänzlich. Tore: 1:0 Cantürk (10.), 2:0 Kalt (23.). FSV Seelbach – SV Rust 0:3 (0:3). Kurz unud bündig gesagt: Der glatte Sieg der Gäse aus Rust geht auch in dieser Klarheit in Ordnung. Die Grüninger-Truppe überrollte den gastgebenden FSV im ersten Spielabschnitt förmlich, führte zur Pause hochverdient mit 3:0. Teilweise spielte der SV mit dem FSV Katz und Maus. Doch die Schuttertäler rafften sich nach Wiederbeginn auf, wollten kein Debakel erleiden. Mit dem Auftreten in Durchgang zwei konnte Trainer Lach dann auch zufrieden sein. Doch an der klaren Niederlage änderte sich nichts. Tore: 0:1 Dzelic (20.), 0:2 und 0:3 Bernard (30. + 40.). VfR Willstätt – SV Haslach 5:2 (2:0). Willstätt bleibt, wenn auch mit angemessenem Abstand, dem souveränen Leader auf den Fersen. Vor eigenem Anhang besiegte man den SV aus Haslach, der, nachdem die Hausherren nach einer 3:0-Führung etwas nachlässig wurden, auf 3:2 herankamen. Willstätt zog dann aber wieder das Tempo an und siegte am Ende hochverdient mit 5:2. Besondere Vorkommnisse: Schiedsrichterin Mirjam Wehnert aus Durmersheim verletzte sich zur Halbzeit, so dass der anwesende SR-Beobachter Achm. Sissman die Begegnung zu Ende leitete. Tore: 1:0 Kraus (13.), 2:0 Bounatouf (45.), 0:3 Giragos (56.), 3:1 Disselhoff (64.), 3:2 Hubanic (74.), 4:2 Bounatouf (79.), 5:2 Huck (88.). SV Oberwolfach – Zeller FV 2:3 (2:2). Die Kehl-Truppe entfernt sich immer mehr von der Spitze. Den zuletzt recht unterschiedlichen Resultaten fügte der SVO gegen Zell eine Niederlage hinzu. Die erste halbe Stunde gehörte den Hausherren: 1:0 durch Heizmann. Dann zwei Gastgeschenke an den Gast innerhalb zwei Minuten. Zuerst nutzte Alender ein Torwartfehler zum Ausgleich und dann auch noch ein Fauxpass eines Abwehrspielers zum 1:2. Oberwolfach versuchte danach alles, kam auch durch Burger zurück. Doch der Siegtreffer erzielte der Gast. Tore: 1:0 Heizmann (12.), 1:1 und 1:2 Alender (14. + 15.), 2:2 Burger (31.), 2:3 Miller (66./FE).