Ortenau Sümes Tor reicht nicht

Der weiter auf einem Abstiegsrang festsitzende SVO kam vor eigenem Anhang gegen den SV Hausach zwar zu einem verdienten Punktgewinn, aber nicht aus dem Tabellenkeller. Drei wäre dem Tabellenvorletzten natürlich lieber gewesen. Die Zuschauer sahen eine Stunde lange eine recht ausgeglichene Begegnung mit jeweils guten Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste, die trotz des Auswärtspunktes auf den dreizehnten Rang zurückfielen, gingen nach zwanzig Minuten durch Mikail Süme in Führung. Doch die Freude darüber hielt nicht lange: bereits vier Minuten später konnte nämlich Oberkirch durch Rico Tzouratzis ausgleichen. Mit diesem, bis dato eigentlich leistungsgerechten Unentschieden ging es auch in die Pause.

Nach Wiederanspiel begegneten sich zunächst weiterhin zwei Mannschaften auf Augennhöhe. Doch so etwa nach einer Stunde Spielzeit erarbeitete sich der gastgebende SV Oberkirch leichte Vorteile. In der Folge dann auch gleich drei gute Möglichkeiten für Oberkirch zum Sieg. Doch nicht verschwiegen werden darf, dass der Siegtreffer auch für die Gäste möglich war. Denn in der Schlussphase traf der Hausacher Waslikowski nur die Latte, hätte somit also auch für einen Sieg der Bürgelin-Truppe sorgen können.

Tore: 0:1 M. Süme (20.), 1:1 R. Tzouratzis (24.).