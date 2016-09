Ortenau Sturz bremst Max Dilger aus

In Güstrow startete der Kapitän der Black Forest Eagles aus Berghaupten im Team-Cup. Dilger blieb in allen ­Heats ungeschlagen und sagte: "Ein tolles Gefühl, in allen fünf Durchgängen als Sieger von der Bahn zu gehen, auch wenn es am Schluss für das Team nur zu Platz zwei reichte." Auch in Teterow und Mureck war der Ortenauer erfolgreich.

Zuversichtlich reiste Dilger dann auch mit seinem Team zur deutschen Speedway-Meisterschaft nach Stralsund. Doch schnell schlug das Pech zu: Nach einem Aufsteiger konnte er sein Bike zwar wieder abfangen, doch dabei touchierte er die Bande und kam zu Fall. Resultat dieses Sturzes: eine ausgekugelte rechte Schulter. Ein Arzt sorgte kurzzeitig für Besserung, doch in seinem ersten Heat kam Max Dilger nicht über einen vierten Platz hinaus. Für den zweiten Durchgang stieg er auf das zweite Motorrad. Er erwischte einen guten Start und kämpfte sich auf Platz zwei vor, hinter dem späteren Sieger Martin Smolinski.

Im dritten Wertungsdurchgang biss Dilger noch einmal die Zähne zusammen und erzielte einen Laufsieg. Anschließend musste er allerdings die Segel streichen. Er konnte sein Bike, wie es in einer Mitteilung heißt, kaum noch halten und das Risiko eines weiteren Sturzes wäre zu groß gewesen. Über den weiteren Saisonverlauf soll in Kürze entschieden werden.