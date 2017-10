Ortenau Straßburg unterliegt Bayreuth nach Verlängerung

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischteBayreuth, das ihre Führung nach einem Robinson-Dreier in der 24. Minute auf 44:37 ausbauen konnten. Straßburg konterte jedoch mit einem 15:4-Lauf und ging selbst wieder in Führung. Ein Wachalski-Dreier bedeutete nach 30 Minuten die erneute Bayreuther Führung vor dem Schlussabschnitt (54:52).

Zu Beginn des letzten Viertels rissen die Gäste das Spiel erneut an sich und konnten ihren herausgespielten Vorsprung über mehrere Minuten halten und sogar ausbauen. Knapp vier Minuten vor dem Ende traf Louis Labeyrie zum 61:67 und das Momentum schien nun auf Seiten Straßburgs zu sein. Jedoch nur bis zum nächsten Angriff, den Wachalski mit einem weiteren Dreier abschloss. 51 Sekunden vor dem Ende brachte York Bayreuth per Dreier mit 72:69 in Front, doch Labeyrie konnten ebenso wie wenig später Michael Dixon die Bayreuther Führung wieder ausgleichen: Verlängerung.

Mit zwei in Schnellangriffe umgewandelten Steals brachten York und James Robinson die Heroes Of Tomorrow mit vier Zählern in Front. Abermals kamen die Gäste heran und verkürzten nochmals auf 81:80, doch Bayreuth hatte letztlich auch das nötige Glück auf seiner Seite.

Am ersten Spieltag der Champions League hatte Straßburg noch einen ungefährdeten 83:69-Erfolg gegen den slowenischen Meister Olimpia Ljubljana gelandet. Die Tabelle der Gruppe C führt nun Bayreuth mit sechs Punkten vor den punktgleichen Estudiantes Madrid an. Straßburg liegt mit vier Zählern auf dem dritten Rang, unmittelbar vor Venedig.

Am nächsten Spieltag am Mittwoch, den 25. Oktober spielt Straßburg zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus der spanischen Hauptstadt. Und nicht nur die Bilanz in der Königsklasse liest sich durchwachsen: Auch im nationalen Wettbewerb ist der französische Vizemeister des Vorjahres mit zwei Siegen und drei Niederlagen bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. SIG: Labeyrie 20 (9 Rebounds), Dixon 17 (5 Assists), Logan 14, Atkins11, Sy 7, Leloup 5 (3 Steals), Wright 3, Otule 3.

Dreier: Logan 2, Atkins 1, Labeyrie 1, Leloup 1, Sy 1, Dixon 1.