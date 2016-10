Ortenau Stets die passende Antwort parat

Der Start fiel schleppend aus, Ottersweier riegelte das Zentrum defensiv ab. So blieb der Weg über die Außenpositionen, von denen aus Ottenheim über Carolin Rheinberger und Marina Schnak immer wieder zuschlug. Über 4:8 (16.) kam die Ried-Sieben dann in Schwung, wobei Louisa Gruber auf der Mittelposition die Fäden zog. Damit gelang es zudem, das kurzfristige Fehlen Daniela Ganters zu kompensieren. Beim 8:14 (27.) und sieben Treffern Vorsprung zur Pause deutete sich an, dass die Gäste die Vorjahresklatsche nicht vergessen hatten. "Es gab im heutigen Spiel auch Phasen, in denen sich der Schlendrian ab und an breit gemacht hat. Dann ging es darum, dass wir die Mannschaft zur Ruhe kommen ließen und das Ergebnis vom Vorjahr in Erinnerung brachten. Die Reaktion auf dem Feld war dann eindeutig", merkte Jochen Baumann zufrieden an.

Während Ottersweier nicht an die zuletzt guten Leistungen anzuknüpfen verstand, blieb beim TuS die Konzentration hoch. Gerade die Ottenheimer Abwehr zeichnete sich wiederholt mit konsequenter Arbeit aus, die Treffer wurden mit Ruhe und Selbstvertrauen vorbereitet. "Als Mannschaft waren wir heute wieder stärker als der Gegner, haben dann, wenn es nötig war, immer wieder den nächsten Gang nach oben geschaltet", so Baumann. Das Resultat war ein 33:23-Erfolg, womit die Scharte aus dem Vorjahr ausgemerzt wurde. Dennoch bleiben die Ottenheimer Verantwortlichen geerdet, sprechen von einem "guten, gelungenen Saisonstart". TuS Ottenheim: Frenk, Joseph; Rheinberger 3, Herrmann 1, T. Günther 1, E. Günther, Gruber 11/4, T. Karkossa 2, P. Karkossa 1, Hoppen 4, Schnak 8, Geppert 2.