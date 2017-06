Ortenau Stephan Mayer gewinnt in St. Ingbert

Mit einem Sieg im XCO-Rennen und einem zweiten Platz im Slalom triumphierte U15-Fahrer Stephan Mayer (SC Hausach/Team LinkRadQuadrat) und übernahm zugleich die Führung in der Gesamtwertung der Bundes-Nachwuchssichtung. In der Elite-Klasse U23 raste der Durbacher Yannic Wörner als Zweiter aufs Podest, an dem Teamkamerad Felix Klausmann als Vierter knapp vorbei schrammte. U19-Fahrer Julian Rösch wurde starker Sechster und sammelte zehn Weltranglistenpunkte.

Der Slalom der Bundes-Nachwuchssichtung hatte es in sich. Anspruchsvolle Drops, extrem steile Abfahrten und ein langes Steinfeld forderten den U15-Fahrern einiges ab. Der Oberwolfacher Stephan Mayer meisterte diese Herausforderung mit Bravour und wurde mit nur 22 Hundertstelsekunden Rückstand Zweiter.

Seine Teamkameraden Robin Bischler und Marvin Mattes glänzten auf diesem schweren Kurs als Vierter und Siebter. Im abschließenden Cross-Country-Rennen konnte Robin Bischler nicht starten. "Morgens wachte ich mit Fieber und Gliederschmerzen auf, was einen Start nicht zuließ", sagte der Hausacher enttäuscht. Stephan Mayer konnte sich gleich in einer vierköpfigen Spitzengruppe einreihen.