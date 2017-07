Den Steinachs Tennisdamen geht die Luft auf der Zielgeraden aus. Am letzten Spieltag gab es erneut eine Niederlage für die Damen. Zuhause ging das Match gegen den starken TC Denzlingen mit 0:6 verloren. Trotz der Niederlage erreichten die Damen einen guten dritten Platz in der 1. Kreisliga. Damen 1. Kreisliga TC Steinach – TC Denzlingen 0:6, Glatz-Schulz 3:6, 2:6, Lutz-Kühnle 3:6, 6:2, 5:10, Hermann-Lehmann 3:6, 3:6, Degler-Mayer 6:4, 5:7, 7:10, Glatz/Lutz-Schulz/Lehmann 2:6, 6:3, 4:10, Hermann/Degler-Kühnle/Mayer 4:6, 6:7. Die Kids der männlichen U12 der TSG Steinach/Wolfach verloren zu Hause mit 1:5 gegen den TC Hohberg. Den Ehrenpunkt gewann Noah Richter. Mehr als der letzte Tabellenplatz erreichten die Jungs in ihrer ersten Spielsaison nicht. Die Konkurrenz und der Altersunterschied zu den anderen Mannschaften waren einfach noch zu groß. U12m 2. Bezirksliga TSG TC Steinach/TC Wolfach – TC Hohberg 0:6, Müller-Sander 3:6, 1:6, Hubrich-Huber :6, 0:6, Richter-Eitel 6:4, 6:0, Schwendemann-Jäger 0:6, 0:6, M’hamka/Hubrich-Sander/Huber 0:6, 0:6, Müller/Schwendemann-Eitel/Jäger 4:6, 1:6.