(gl). Die Mixed-Mannschaft 50 des Tennisclubs Steinach hat ihr zweites Match in Folge gewonnen und führt nun die Tabelle in der 1. Bezirksklasse an. Im Lokalderby trat die Mannschaft bei der TSG TC Oberwolfach/TC Wolfach an. Nach den Einzel war die Begegnung noch ausgeglichen, es stand 3:3. Die anschließenden drei Doppel gewann die Steinacher Mannschaft ohne Satzverlust zum 6:3 Endstand. Bemerkenswert war die Leistung von Jonus Mehmar, der sein Einzel und Doppel sicher gewinnen konnte. Eine Niederlage hat die junge Mixed-Mannschaft einstecken müssen. Sie verlor in Kehl mit 3:6. Bereits nach den Einzeln (2:4-Rückstand) hatte sich die Niederlage angedeutet. Ein Doppel konnte Steinach dann doch noch gewinnen. BEZIRKSKLASSE 1 TSG TC Oberwolfach/TC Wolfach – TC Steinach 3:6. Einzel: Baur – Schmider 6:3, 6:3; Haas – Otomierczyk 6:2, 4:6, 10:7; Eisenmann – Mehmar 4:6, 2:6; Roth – Eble 6:2, 4:6, 10:7; Gaiser – Mosmann 1:6, 5:7; Harter – Joos 3:6, 6:3, 11:13. – Doppel: Baur/Roth – Otomierczyk/Eble 1:6, 1:6; Haas/Gaiser – Schmider/Mosmann 6:7, 3:6; Eisenmann/Harter – Mehmar/Joos 4:6, 1:6. 1. KREISLIGA TC SW Kehl – TC Steinach 6:3. Einzel: Verne – Dietrich 6:7, 1:6; Hellmuth – Glatz F. 6:4, 6:4; Klein – Steuerwald 7:5, 6:2; Kohler – Klausmann 6:3, 6:1; Peters – Glatz A. 1:6, 7:5, 8:10; Krämer – Blau 6:1, 6:3. – Doppel: Verne/Kohler – Dietrich/Klausmann 7:5, 2:6, 6:10; Hellmuth/Peters – Maldacker/Glatz A. 6:1, 6:0; Klein/Krämer – Glatz F./Blau 6:2, 4:6, 10:5.