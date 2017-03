Ortenau Steinach und Nordrach eröffnen den Spieltag

FSV Altdorf II – SSV Schwaibach. Die Reserve aus Altdorf ist bereits um 13 Uhr im Vorspiel der Landesligamannschaft Gastgeber gegen Schwaibach. Auch wenn der SSV zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Dinglingen ein schon verloren geglaubtes Spiel in den letzten Minuten noch aus dem Feuer rieß, wird in Altdorf kaum was zu erben sein.

SONNTAG, 15.00 UHR

SV Kippenheim – SV Diersburg. Am Sonntag zu gewohnter Zeit betritt Spitzenreiter Kippenheim gegen Diersburg das heimische Grün, um einen weiteren "Dreier" einzufahren, was mit Blick auf die Tabelle eigentlich kein Problem sein dürfte, auch wenn der bedrohte SVD Gefahr läuft den Anschluß zu verlieren.

SV Münchweier – FV Langenwinkel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Aufsteiger Münchweier in der neuen Umgebung etabliert. Gegner Langenwinkel verlor zuletzt im Spitzenrennen zwei Punkte und muss aufpassen, dass sich der Rückstand nicht noch weiter vergrößert.

FV Dinglingen – SC Orschweier. Schlusslicht Dinglingen muss daheim alles geben drei Punkte einfahren, sonst ist das Unternehmen Klassenerhalt noch ärger als zuvor gefährdet. Gegen Orschweier sicherlich keine leichte, aber durchaus machbare Aufgabe.

DJK Prinzbach – SpVgg Schiltach. Prinzbach fuhr nach der Winterpause schon sechs Punkte ein. Die Jung-Truppe ist derzeit sehr gut drauf und strebt im Heimspiel gegen Schiltach den dritten Sieg in Folge an. Auch wenn sich die Spvgg Schiltach zuletzt daheim beim 3:1-Sieg gegen Kuhbach erfolgreich präsentierte, dürfte eine Wiederholung dieses Sieges gegen Prinzbach kaum gelingen.

SC Kuh-/Reichenbach – SG Nonnen-/Allmannsweier. Zwei Teams, die in der gesicherten Zone rangiert sind und somit unbeschwert aufspielen können, treten im Schuttertal auf den Plan.

SV Mühlenbach – FC Kirnbach. Mit einer ähnlich schwachen Päsentation wie zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Nordrach dürfte es die Elf von Trainer Patrick Gutmann schwer haben, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Zumal das Kellerkind Kirnbach in Mühlenbach nichts zu verlieren hat.