Ortenau Steigerung vonnöten

(tom). Oberliga: HC Heidelberg – HC Lahr (Sonntag, 11 Uhr). An der Punkteteilung gegen Stuttgart war das Ergebnis aus Lahrer Sicht vergangene Woche noch das Erfreulichste. Zu viele spielerische Defizite zeigten sich noch beim Schlusslicht (zwei Punkte). Am Sonntag führt die nächste Auswärtsfahrt der Ortenauer in die Studentenstadt Heidelberg. Der HCH (Platz vier/neun Punkte) behauptete sich in der Vorwoche deutlich mit 4:1 beim VfB Stuttgart. Und in der Vorrunde war man mit 9:2 in Lahr erfolgreich.