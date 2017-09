Ortenau Starke Gerken setzt sich die Krone auf

(red/ds). Mit ihrer Stute Bel Esprit gewann die Schutterwälderin Eike Rebecca Gerken bei der Badischen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Meißenheim nicht nur die Einzelwertung der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L. Sie wurde damit auch Badische Meisterin der Vielseitigkeit bei den Reitern. Nach dem Gewinn der Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft in diesem Jahr unterstrich das Paar damit ihre beständig gute Form. Starke Konkurrenz hatte sie an diesem Turnierwochenende mit Georg Hiebsch aus Legelshurst. Mit All Easy wurde er in der Einzelwertung der Vielseitigkeit der Klasse L Zweiter und damit auch Vizemeister bei den Reitern. Bronze ging an Hannelore Ruf-Günther vom VPF Karlsbad, die bei den drei Wertungsprüfungen mit Go Honey Go an den Start gegangen war. Bei den jungen Reitern ging der Meisterschaftstitel an Svenja Mild aus Altenheim mit Quicksilber vor Anita Ehret vom RC Emmendingen mit ihrer Hollywood. Dritte wurde Sarah Matarrese vom RV Durlach mit Spix. Bei den Junioren gab es eine gute Wertung für die Reiterinnen aus Nordbaden. Leni Lehnhard aus Dossenheim gewann den Meisterschaftstitel vor Jana Schupal vom RFV Mannheim. Das Finale der Serie Landesjugendcup, ausgetragen auf verschiedenen Turnieren in Baden-Württemberg, konnte abschließend Maditha Pfefferkorn auf Theo da la Loine vor Ines Hinderer auf Gino noch vor Gregor Migas auf Kostal Braveheart für sich entscheiden.

In der Vielseitigkeitsprüfung Klasse A** war wie bereits im vergangenen Jahr mit über 60 Nennungen sogar ein solch großes Starterfeld vorzufinden, dass diese Prüfung in zwei Abteilungen gewertet wurde. In der ersten Abteilung siegte Maria Wagner vom RC Sigmaringen mit ihrem Christano vor Leni Lehnhard aus Dossenheim mit Farthino. Dritte wurde Carla Hauser vom RFV Ailingen mit Castagnola. In der zweiten Abteilung konnte Mareen Ott von der TSG Möhlinhof auf Fürstenstolz ihren Vorjahressieg wiederholen. Zweite wurde Sabrina Link vom RFV Lustenau mit Fräulin Felicitas vor der Schweizer Gastreiterin Nathalie Gautschi mit For Fun Again. Gut besetzt mit regionalen Reiterinnen und Reitern waren die Springprüfungen am Samstagnachmittag, die auf dem Hauptplatz ausgetragen wurden. Den Sieg im L-Springen mit Stechen verbuchte Verena Schieler vom RV Lahr auf Fame für sich vor Milena Beau aus Renchen-Ulm auf Pontifina vor Markus Franz vom RV Weisweil auf Destiny. Im Punktespringen der Klasse A** waren die Reiter vom RFV Nußbach nicht zu schlagen. Der Sieg ging an Richard Wurth auf Cassima vor seinem Vereinskollegen Uwe Höferlin auf seinem Coolio. Bei der Springprüfung Klasse A** hatte Florian Sucher vom RFV Fautenbach auf Attila die Nase vorne vor Richard Wurth, der hier Lavista gesattelt hatte. Die Stilspringprüfung Klasse A* mit Standardanforderung gewann Julia Fehrenbach vom RFV Lahr-Reichenbach auf Caretino. Während die erste Abteilung im Stilspringen der Klasse E von Annegret Holzäpfel vom PSV Birkenhof mit Janosch gewonnen werden konnte, siegte in der zweiten Abteilung Sina Schütze vom RV Lahr auf Bolero van de Kiboets. Sie gewann ebenfalls die erste Abteilung des Stilgeländeritts und konnte dank eines dritten Platzes in der ersten Abteilung der E-Dressur den Gesamtsieg im Kombinierten Wettbewerb für sich entscheiden.

Sehr guten Zuspruch und große Starterfelder fanden die Wettbewerbe bei den jüngsten Teilnehmern, die parallel zu den Wettbewerben auf dem Hauptplatz den ganzen Sonntag über ausgetragen wurden. Der Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp wurde in 5 Abteilungen, der Reiterwettbwerb Schritt-Trab in 3 Abteilungen und der Führzügelwettbewerb sogar in 6 Abteilungen ausgetragen. Die Grundsteine der Turnierreiterei werden insbesondere in diesen Wettbewerben gelegt. Turnierluft unter Meisterschaftsatmosphäre zu schnuppern ist dabei etwas ganz Besonderes für die Kinder und Jugendlichen, sagte Ludwig Börsig, einer der beiden Vorsitzenden des RRFV Meißenheim. Er zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Turniers und dem guten Zuspruch von Seiten der über 300 Reitsportlern und zahlreichen Besuchern.