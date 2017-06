Ortenau Stärkere Doppel geben den Ausschlag

(tom). Bei Schlusslicht Müllheim war der Auswärtssieg bereits nach einem 4:2 im Einzelblock nahezu geebnet. Paul Wörner hatte im Topspiel etwas Mühe mit dem Schweizer Dimitri Bretting. Wörner verlor Satz eins mit 4:6, legte nach dem klaren 6:2-Ausgleich auch im umkämpften Match-Tiebreak mit 10:7 nach. Es folgten klare Siege von Denis Kapric, Philipp Bauer und Andre Steinbach. In den Doppeln konnten sich die Gäste aus der Ortenau schadlos halten. Wörner/Bauer fuhren mit einem glatten Zwei-Satz-Erfolg über Ulrich Seib/Philippe Kuny den entscheidenden fünften Punkt zum Gesamtsieg ein. Die Ergebnisse: Bretting – Wörner 6:4, 2:6, 7:10; Seib – Kapric 1:6, 1:6; Kuny – Bauer 1:6, 3:6; Rutishauser – Steinbach 1:6, 3:6; Tröndlin – Mann 6:4, 7:5; Reinecker – Kempf 6:3, 6:1; Seib/Kuny – Wörner/Bauer 2:6, 3:6; Bretting/Rutishauser – Kapric/Steinbach 3:6, 4:6; Klank/Reinecker – Mann/Kempf 6:1, 1:6, 8:10. (tom). 1. Bezirksliga, Damen: TSG TC Biberach/TC RW Gengenbach – TC BW Oberweier II 4:5. Die stärkeren Doppel gaben den Ausschlag zugunsten der Oberweierer Damen II. In Biberach waren bereits die Auftakteinzel eine knappe Angelegenheit. Dabei verlor TC BWO-Topspielerin Anna-Lena Singler knapp gegen Valerie Behr. Ebenfalls im Match-Tiebreak setzte sich Stefanie Killeweit gegen Rebecca Matt durch. Katia Vieira Erbach (Spanien) und Evelyn Steinbach sorgten für eine 3:1-Gästeführung, die Biberach/Gengenbach zum Ende der Einzel prompt zum erneuten 3:3-Ausgleich konterte. An diesem spannenden Punkt behielten die Gäste die Ruhe, setzten sich in den entscheidenden Partien deutlich durch. Der vierte Saisonsieg festigte den zweiten Tabellenplatz der Ortenauerinnen. Die Ergebnisse: Behr – Singler 6:1, 4:6, 10:8; Matt – Killeweit 7:5, 2:6, 7:10; Brüderle – Vieira Erbach 2:6, 1:6; Schlieter – Steinbach 0:6, 2:6; Staiger – Siefert 1:6, 6:1, 10:3; Faist – Holzenthaler 7:5, 6:2; Behr/Matt – Singler/Vieira Erbach 2:6, 4:6; Schlieter/Staiger – Killeweit/Steinbach 0:6, 1:6; Brüderle/Faist – Siefert/Holzenthaler 6:1, 6:0. (rf). 1. Bezirksliga, Herren: TC RW Achern – TC Ettenheim 2:7. Während der TCE zum ersten Mal in dieser Saison beide elsässischen Brüder Jean-Philippe und Victor Louis im Aufgebot hatte, verzichtete Achern überraschend auf den Einsatz seiner Franzosen. Damit war die Auswärtsaufgabe für Spielertrainer Maxim Sosnovski und Co. einfacher als erwartet. Bereits nach den Einzeln war die Partie zugunsten der Ettenheimer entschieden. Nur Sebastian Schille verlor das Spitzeneinzel gegen den erfahrenen Raphael Friedel in zwei Sätzen. Nachdem Etienne Volkmer im Match-Tiebreak gegen Christoph Robecke seinen ersten Einzelsieg der Saison eingefahren hatte, war der fünfte Punkt gewonnen. Die TCE-Herren stehen nun auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Ergebnisse: Friedel – Schille 6:2, 6:1; Zimmer – Sosnovski 1:6, 2:6; Robecke – Volkmer 2:6, 7:5, 6:10; Roth – Louis 2:6, 0:6; Haaser – Jean-Philippe Louis 1:6, 3:6; Nock – Vogel 0:6, 0:6; Friedel/Robecke – Schille/Volkmer 6:2, 6:2; Zimmer/Roth – Sosnovski/V.Louis 1:6, 2:6; Haaser/Nock – J.Louis/Vogel 4:6, 2:6.