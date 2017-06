Ortenau SpVgg Schiltach muss weiter "Daumen drücken"

(red/js). Kreisliga A Süd SpVgg Schiltach – SV Berghaupten 1:3 (1:2). Die Spvgg Schiltach muss das erhoffte Durchpusten noch einmal verschieben, denn nach wie vor ist es nicht sicher, dass die "Flößerstädter" auch in der neuen Runde in der Kreisliga A Offenburg dem Ball hinterherjagen. Zwar ist noch nicht alles verloren, doch wenn’s in den Aufstiegsspielen für den Bezirk Offenburg dumm läuft und es fünf Absteiger gibt, ist die Spvgg mit dabei. Es war ein hochverdienter 3:1-Sieg für die Gäste, die die Runde dennoch als Viertletzter, also als Absteiger, beendeten. Für die wie gelähmt wirkende Schiltacher Elf heißt es somit mit 36 Punkten Daumen drücken und hoffen. – Tore: 0:1 Bruder (9.) 1:1 Schmider (10.), 2:1 Uka (13.), 1:3 Simon (65.). SC Orschweier – SV Kippenheim 4:0 (1:0). Der SC Orschweier wollte die Saison in den Top-Fünf beenden, und das ist dem Team von Florian Ey auch gelungen. Mit einem am Ende überraschend klaren 4:0-Erfolg zeigten die Schwarz-Weißen, dass man nicht zu unrecht soweit vorne steht. Ein frühes Tor durch Zuleta brachte Sicherheit, auch wenn der SVK bis zum Pausenpfiff mehrmals dem Ausgleich nahe war. Doch die besseren Möglichkeiten lagen auf Seiten der Hausherren, die nach dem 2:0 kurz nach Seitenwechsel im weiteren Verlauf alles im Griff hatten. – Tore: 1:0 Zuleta (4.), 2:0 Benz (55.), 3:0 Zuleta (80.), 4:0 Kushtrim Haliti (82.).