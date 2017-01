Ortenau Sport-Club bestreitet in Sotogrande vier Testspiele

Zunächst steht noch Leistungsdiagnostik in der Uniklinik auf dem Programm und die Spieler, das schreibt der Sport-Club auf seiner Homepage, die nicht gerade auf dem Laufband sind, stehen auf dem Trainingsplatz. Die letzte öffentliche Einheit vor dem Abflug ins Trainingslager (5. bis 13. Januar in Sotogrande/Spanien) ist am heutigen Mittwoch um 14.30 Uhr. In Sachen Zu- und Abgänge hält sich Sportdirektor Klemens Hartenbach noch bedeckt. "Wir haben keine Eile. Wenn es wirklich Sinn macht, werden wir den ein oder anderen Spieler verleihen. Ansonsten halten wir wie immer die Augen offen, sehen aber nicht unbedingt die Notwendigkeit einer Veränderung", sagt er auf der Vereinsseite.

Mit einem 28-Mann-Kader geht es am morgigen Donnerstagvormittag ins neuntägige Trainingslager nach Sotogrande. In Spanien sind auch vier Testspiele geplant. Am Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr, trifft der SCF in Ayala auf den FC Vaduz. Nachmittags geht es gegen den PSV Eindhoven, aktuell Tabellendritter der holländischen Eredivisie (17 Uhr). Auch am Donnerstag, 12. Januar, steht ein Doppelspieltag an. Um 14 Uhr geht es gegen den tschechischen Erstligisten Sparta Prag, um 18 Uhr testen die Breisgauer gegen den belgischen Meister Club Brügge.

Unter www.scfreiburg.com wird, das teilte der Verein gestern in einer Pressemitteilung mit, zu allen vier Testspielen ein kostenloser Livestream angeboten.