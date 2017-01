Ortenau Spitzensportler zu Gast in Offenburg

(vf/sey). 2008 wurde das Hallenspringturnier aus der Taufe gehoben. Seitdem hat sich die Veranstaltung zu einem internationalen Drei-Sterne Event entwickelt. Olympiateilnehmer, Weltcupsieger und Europameister gehen an den Start und zeigen an vier Turniertagen ihr Können.

Für die Reiter aus rund 15 Nationen geht es um eine Preisgeldsumme von 145 000 Euro. Vier anspruchsvolle Springen zählen beim CSI 3* zum Longines-Ranking, der Weltrangliste der Springreiter. Dem Sieger im Finale um den Großen Preis winkt zudem wieder ein Kleinwagen. Welche Topstars melden werden, entscheidet sich am kommenden Sonntag, 15. Januar. Dann ist Nennungsschluss.

Durch die Baden Classics, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung, habe auch die Stadt Offenburg weit über die Grenzen hinaus Bekanntheit im internationalen Pferdesport erlangt. Trotzdem bekenne sich die Veranstaltung zu ihren regionalen Wurzeln und gäbe Amateur-Teilnehmern aus Südbaden wieder die Möglichkeit, in zwei Springprüfungen über 1,15 Meter am Donnerstag und Samstag vor einer großen Kulisse an den Start zu gehen.