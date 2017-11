Ortenau Spitzenreiter zu Gast in Sand

Das neunte Aufeinandertreffen der beiden südbadischen Rivalen findet unter ganz besonderen Vorzeichen statt. Der SC Freiburg kommt erstmals als ungeschlagener Tabellenführer ins Orsay Stadion. Durch den Heimsieg gegen Meister Wolfsburg kletterten die Breisgauer auf Rang eins und sind neben Potsdam – die Turbinen spielten bereits fünf Mal Unentschieden – eines von lediglich zwei Teams ohne Niederlage. Mag der Freiburger Siegeszug überraschend aussehen, ist es für Fußballkenner eine logische Entwicklung des Teams. "Ich habe einige Spiele auf Video gesehen und war gegen Wolfsburg selbst dort", sagte Sands Trainer Sascha Glass und fügte hinzu: "Mit Lina Magull hat der SC die für mich zur Zeit die beste deutsche Mittelfeldspielerin in der Bundesliga. Giulia Gwinn wollte ich selbst mal nach Wolfsburg holen und hat sich in Freiburg super entwickelt. Dazu kommen Carolin Simon oder Hasret Kayikci." Allerdings zeige Freiburg auch Schwächen, die er beobachtet habe. Zumal seine Mannschaft sich gegen jeden Gegner Chancen erarbeitet habe, die es am Sonntag zu nutzen gilt. Die Niederlage in Hoffenheim kam in der Nachspielzeit dadurch zustande, dass sein Team unbedingt gewinnen wollte und beim entscheidenden Konter letztendlich zu offen stand: "Daran müssen wir arbeiten, aber unser offensiv geprägtes Spiel trotzdem beibehalten." Glass sieht Freiburg als Favoriten, der aufgrund der besonderen Situation durch das Derby und dem Heimspiel in Sand aber nicht unangreifbar ist: "Sie kommen erstmals mit etwas Druck nach Sand, weil sie jetzt eine Tabellenführung zu verteidigen haben."