Ortenau Spitzenreiter Sulz setzt Höhenflug fort

Sehr wichtig wird sein, die Leistungsträger zu halten, wovon Heitz überzeugt ist. "Ich denke, dass wir sie halten können. Die Jungs unternehmen auch außerhalb etwas zusammen." Diesen Zusammenhalt spürt man auch auf dem Spielfeld. In der Saison 2015/16 sammelten mehrere noch Aktive Spielpraxis mit dem FV in der Landesliga, vor allem der gesetzte Mirko Weidenbacher und Bjarne Binder, der gegen Fautenbach sein Comeback nach seinem Bänderriss feierte. Sollten das Fundament bestehend aus sportlichem Erfolg, Bindung der Leistungsträger und ausbleibende schwerwiegende Verletzungen weiterhin bestehen, steht dem Verein einer rosigen Zukunft nichts im Wege. "Wenn sich keiner verletzt, könnten wir in der Landesliga bestehen", bestätigt Heitz das Potenzial. In puncto System will der Coach seine Mannschaft neben dem 3-5-2 und 4-4-2 noch breiter aufstellen. Vorausgesetzt der Sulzer Höhenflug hält bis in den Frühling an, könnten mit den Auswärtsspielen in Offenburg und Langenwinkel zwei entscheidende Partien innerhalb von acht Tagen den Weg weisen.

Das gleichberechtigte Trainerduo Reiner Heitz und Dirk Wagner führt den Bezirksligisten seit 2016. Privat sind sie befreundet und ergänzen sich gut auf der Trainerbank. Als Spieler waren sie zusammen in der Landesliga beim FSV Altdorf aktiv. Wagner war vorher als Stützpunkttrainer des SBFV und in der Jugendarbeit des FV Sulz tätig, Heitz seit 2011 als Co-Trainer der Aktiven im Verein.