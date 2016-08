Ortenau Spieler trotzen der Hitze

(rf). In der Herren-Konkurrenz trotzten 32 Spieler der Hitze. In einem sehr ausgeglichenen Feld erreichten der an Position drei gesetzte Fabian Schillinger vom TC Schallstadt-Wolfenweiler und der an Nummer sieben gesetzte Kevin Gaess vom TC Kollmarsreute das Finale.

Die beiden Endspielteilnehmer schenkten sich nichts und nach großem Kampf holte sich Schillinger durch einen 7:6- und 6:3-Erfolg den Turniersieg. Erfreulich war das Abschneiden zweier Spieler aus der Region: Für Markus Rombach vom TC Kappel-Grafenhausen und Sebastian Skorek vom TC Rust war erst im Halbfinale Endstation.

Ein sehr hohes Niveau boten beim "Mischler-Cup" einmal mehr die Herren 40. Mit Patric Stuber vom Oberligisten TC BW Bohlsbach, Kai Walter vom TV Friesenheim und Doru Petrovan vom gastgebenden TC Ettenheim standen drei Spieler der Leistungsklasse sieben im Feld. Diese drei Akteure sowie Christian Greschik vom TC BW Oberweier erreichten dann auch das Halbfinale.