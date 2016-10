Ortenau Spielabzeichen wird abgelegt

Unter dem Motto "Lauf dich frei, ich spiel dich an!" bietet der TuS Gutach den Grundschülern der zweiten Klasse die Möglichkeit, den Handballsport auf spielerische Weise für sich zu entdecken. Bereits zum siebten Mal findet dieser Aktionstag von 9 bis 13 Uhr in Kooperation von Sportlehrern der Hasemannschule und Trainern des TuS Gutach statt.

Der Europameistertitel und die olympische Bronzemedaille der deutschen Männer sollen der Jugend Ansporn sein, sich diesem tollen Sport zu widmen. Handball ist so viel mehr als nur ein Ballspiel. Es geht um Ausdauer, Kraft, Koordination und darum sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. "Das wir gewinnt", wie es so schön heißt. Doch auch das WIR muss in unserer Gesellschaft wieder in den Vordergrund gebracht werden. Deshalb wird neben den handballspezifischen Übungen auch Aufsetzer-Handball gespielt.

Insgesamt nehmen in Südbaden, Baden und Württemberg 2016 fast 29000 Kinder der zweiten Klassen an etwa 600 Schulen am Grundschulaktionstag teil und legen das AOK-Spielabzeichen ab. Ein besonderer Dank des SHV- Präsidenten Kurt Hochstuhl geht an die Übungsleiter der beteiligten Vereine, die sich einen Vormittag in den Dienst der Kinder und des Sports stellen. Unter der Leitung von TuS-Handballabteilungsleiter Christian Lehmann werden die Gutacher Zweitklässler am Freitagvormittag betreut und können am Ende voller Stolz ein Spielabzeichen mit nach Hause nehmen.