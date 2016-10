Ortenau Spaziergang für Mühlenbach

Die Triberger hatten nicht ihre stärkste Besetzung dabei und machten es den Gastgebern dadurch nicht besonders schwer. Sie gaben bereits auf der Waage acht Zähler ab. Allerdings kamen die rund 100 Ringsportfans in der Mühlenbacher Gemeindehalle kaum auf ihre Kosten. Da beide Teams je eine Klasse unbesetzt ließen und der Triberger 66 kg Vertreter Daniel Wöhrle satte viereinhalb Kilo Übergewicht hatte, durften sie nur sieben Mattenduelle verfolgen. Bis 130 kg kämpfte Andreas Ringwald den SV-Ringer Benjamin Krebs mit 5:1 nieder. VfK-Trainer Patrick Schwendemann gab Johann Jochim mit 9:0 das Nachsehen und erhöhte zur Halbzeitpause auf 13:4 für seine Mannschaft. VfK-Akteur Mario Eble hielt sich gegen Marius Weiss gut und überließ diesem nur einen 4:0 Punkstieg. Gleich mit der ersten Griffaktion legte Christoph Walter (VfK) seinen Kontrahenten Amin-Karim Bedoui auf die Schultern. Eine starke Leistung zeigte Alexander Müller gegen den Triberger Nico Schäuble, der mit einem 4:2 Punktsieg belohnt wurde. Einmal mehr die Zuverlässigkeit in Person war VfK-Urgestein Paul Vollmer, der dem Ex-Vöhrenbacher Simon Günter mit 9:4 Punkten das Nachsehen gab. Zu ihrem zweiten Einzelsieg auf der Matte kamen die Gäste erst im Schlusskampf durch Erig Ragg. Dem SV-Jugendringer unterlag Bernd Burger unerwartet mit 3:7 Punkten, was jedoch nur noch eine geringfügige Ergebnisverbesserung bedeutete. Während dem VfK Mühlenbach damit die Generalprobe für das am heutigen Montag in der Haslacher Eichenbach-Sporthalle ab 20 Uhr stattfindende Derby gegen den Nachbarn KSV Haslach bestens glückte, kassierten die Kinzigtaler Stadt-Ringer eine 14:17 Niederlage beim KSK Furtwangen. Im Vorkampf gingen die KSV-Athleten als 13:10 Sieger hervor. Die Ergebnisse, Mühlenbach erstgenannt: 57 kg GR: Alexandru Petcu – unbesetzt 4:0 kampflos; 130 kg F: Andreas Ringwald – Benjamin Krebs 2:0 PS 5:1; 61 kg F: unbesetzt – Ali Akkoyun 0:4 kampflos; 98 kg GR: Patrick Schwendemann – Johan Jochim 3:0 PS 9:0; 66 kg GR: Simon Volk – Daniel Wöhrle 4:0 Übergewicht; 86 kg F: Mario Eble – Marius Weiss 0:2 PN 0:4; 66 kg F: Christoph Walter – Amin-Karim Bedoui 4:0 SS 4:0; 86 kg GR: Alexander Müller – Nico Schäuble 1:0 PS 4:2; 75 kg GR: Paul Vollmer – Simon Günter 2:0 PS 9:4; 75 kg F: Bernd Burger – Erik Ragg 0:2 PN 3:7.