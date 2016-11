Ortenau Spaß unterm Hallendach

Bald, wenn es auf den Fußballplätzen draußen ungemütlich wird, ist es für die Nachwuchskicker an der Zeit, ins Warme zu ziehen. Dann beginnt der Spaß in der Halle. Der "Lahrer Zeitung"-Jugend-Cup bildet Jahr für Jahr den Auftakt der Hallensaison. Vor allem Techniker und dribbelstarke Spieler sind dann wieder gefragt.

Den Auftakt machen am Samstag, 19. November, die F 1-Junioren (Jahrgang 2008/ein Torwart und fünf Feldspieler). Gespielt wird in drei Gruppen, der erste Anpfiff ertönt um 16.30 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 20 Uhr.

Am Sonntag, 20. November, sind ab 10 Uhr zunächst die D-Junioren (ein Torwart und vier Feldspieler) in drei Gruppen an der Reihe. Nach dem Finale, also gegen 14 Uhr, zeigen dann die E-Junioren ihr Können. Ebenfalls in drei Gruppen und mit Zwischenrunde eingeteilt, dürfen die Zuschauer gespannt sein, wer gegen 17.50 Uhr den begehrten LZ-Wanderpokal in die Höhe streckt. Zudem erhalten die platzierten Teams Urkunden und Medaillen, auf den Ersten wartet außerdem noch ein neuer Satz "Lahrer-Zeitung"-Trikots.