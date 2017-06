Ortenau Spaß und Spannung

Gespielt wird auf dem großen Kunstrasen sowie dem benachbarten Platz, den der SC Lahr dem HC Lahr für die Turniertage zur Verfügung stellt. Sportliche Teilnehmer aus Freiburg, Darmstadt, Frankfurt, Kreuznach, Velbert, aber auch Holstein, Pulheim, Hürth, Schwabach sowie die international besetzte Reisemannschaft "Angels HC" werden auf dem HCL-Gelände "Unteren Dammen" zu Gast sein.

Aus Sicht von Ausrichter HC Lahr, der natürlich auch im Teilnehmerfeld mit eigenen Teams vertreten sein wird, geht es nicht so sehr darum, auf vorderen Plätzen in Erscheinung zu treten. Viel wichtiger sind die Gastgeberpflichten und gerade aus Sicht der Herrenmannschaft, die aktuelle Wettkampfpause möglichst verletzungsfrei zu überstehen. Zuletzt gelang es wie berichtet, in der "englischen Woche" mit sieben Punkten aus drei Spielen den Aufwärtstrend ins Tabellen-Mittelfeld fortzusetzen.

Insgesamt bietet das Hockeyturnier wieder einige Tage Wettkampfsport, die Platzierungs- und Endspiele finden am Sonntagnachmittag ab etwa 14.30 Uhr statt.