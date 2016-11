(mat). Kreisliga B, Staffel 4: FC Ottenheim – SV Ettenheimweiler (Sonntag, 14.30 Uhr). Erster gegen Letzter, zudem ein Heimspiel: Es spricht vieles für den FCO. Die Ottenheimer nehmen die Favoritenrolle an, entsprechend will man auch auftreten. Doch die Gäste feierten zuletzt beim 3:1 in Mietersheim den ersten Saisonsieg, geben sich kämpferisch. B 4-Staffel: SV Grafenhausen – TGB Lahr (Sonntag, 14.30 Uhr). Der SVG ist Zweiter, punktgleich mit Ottenheim. Grafenhausens Trainer Christian Bär will das nächste Erfolgserlebnis feiern: "Mit Lahr kommt eine sehr zweikampfstarke Mannschaft zu uns, die an guten Tagen jedes Team in der Liga schlagen kann. Deshalb müssen wir nicht nur mit dem Kopf bei der Sache sein, sondern auch körperlich dagegenhalten. Ich bin aber optimistisch, dass meine Elf vor heimischem Publikum die nächsten drei Punkte einfährt." B 4-Staffel: SC Friesenheim – SV Oberweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Bei den Gästen reiht sich Derby an Derby. Nach der überraschenden Niederlage gegen Heiligenzell ist nun Wiedergutmachung angesagt. OSV-Coach An­dreas Bix: "Ich erwarte von meinem Team eine Trotzreaktion. Natürlich macht sich das Fehlen einiger Stammspieler bemerkbar, aber das darf keine Ausrede sein." Beim SCF hat Edwin Lauer seit Kurzem das Sagen (wir berichteten), nun hofft man darauf, dass sich das auch bald in positiven Ergebnissen niederschlägt. B 4-Staffel: FC Mietersheim – SC Kappel (Sonntag, 14.30 Uhr). SCK-Coach Hannes Isele: "Ich erwarte einen Sieg und die gleiche Einsatzbereitschaft wie in den vergangenen Wochen. Allerdings müssen wir uns spielerisch deutlich steigern." Kreisliga B, Staffel 3: SV Dörlinbach – SG Schweighausen (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Hausherren gehen – auch aufgrund der Tabellensituation – leicht favorisiert in die Partie. Der SV Dörlinbach ist Dritter, die SG Schweighausen Neunter. Sechs Zähler trennen beide Teams. Ein Erfolg beim Rivalen könnte bei den Gästen noch einmal neue Kräfte freisetzen. Eine große Rolle dürfte auch die Tagesform spielen, zumal sich beide Teams gut kennen.