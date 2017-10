Ortenau Spannung vor dem Derby steigt

Im Gegenteil, Trainer Frank Ehrhardt schätzt die Ausgangslage äußerst realistisch ein. "Wir müssen uns aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf eine noch schwerere Aufgabe einstellen", betont er. Hintergrund ist die doch überraschende Oppenauer Niederlage bei der SG Muggensturm/Kuppenheim II. "Damit hatte wohl keiner gerechnet, auch nicht der TuS Oppenau. Das sind zwei Punkte, die ihnen schmerzlich fehlen und die sie unter Garantie gegen uns zurückholen wollen", ist sich Ehrhardt der Schwere der Aufgabe bewusst. Doch auch sein junges Team braucht sich nicht zu verstecken nach den ersten Begegnungen.

Bei der Personalauswahl wird weiterhin auf die bis dato reibungslos gelungene Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft gesetzt. "Dass unsere Zweite ihre ersten beiden Begegnungen gewonnen hat, motiviert die Jungs zusätzlich. Zwischen beiden Kadern wollen wir auch weiter Spieler wechseln lassen, das funktioniert problemlos", zeigt sich Ehrhardt zufrieden. (lb). Landesliga Nord: TS Ottersweier – TuS Ottenheim (Samstag, 20 Uhr). Ottenheim tritt beim punktgleichen Gastgeber in Ottersweier an. Allerdings schätzt TuS-Coach Daniel Hasemann die TS stärker ein, als es die Tabelle nach nur drei Spieltagen widerspiegelt, und erwartet eine dementsprechend schwere Aufgabe. Ottenheims Maxime laute aktuell "Schritt für Schritt": „Wir haben am Dienstag schon mehr gezeigt als in den ersten beiden Spielen", sagt Hasemann, der mit dem Team diese Entwicklung weiterführen will. Die Stimmung ist nach dem ersten Punktgewinn erwartungsgemäß gestiegen; außerdem kehrt Bastian Thielecke am Samstag ins Team zurück. Nun muss sich noch zeigen, wie man die Partie vom Dienstag aus den Knochen bekommt. Im Gegensatz zum TuS ging dieser Kelch an Ottersweier vorbei, das am Feiertag kein Spiel auf dem Plan hatte.

(tom). Landesliga Süd: TV Herbolzheim –­ SG Hornberg/Lauterbach/Triberg (Samstag, 19.30 Uhr). Zwei Niederlagen zum Start waren nicht das, was sich die Herbolzheimer Verantwortlichen vorgestellt hatten. Gegen die ausgeglichen gestarteten Gäste aus dem Schwarzwald soll nun unbedingt der erste Sieg her. Natürlich fehlen in der Offensive wichtige Kräfte wie David Knezovic und Nicolas Pommeranz, dennoch sollte der TVH mit dem vorhandenen Personal in der Lage sein, Spiele zu gewinnen. Doch bei den Breisgauern herrscht stattdessen Verunsicherung und ein viel zu hohes Fehlerpotenzial vor.

Die SG unterlag zuletzt zuhause Oberhausen, besiegte dann Rielasingen. Und man will gewiss noch mehr, wie Trainer Nicky Wingerter wissen lässt: "Das war der erste Sieg, wir brauchen aber gleich von Beginn an so viele Punkte wie möglich, um den Klassenerhalt zu schaffen." (tom). Landesliga Süd: HSG Freiburg – TuS Oberhausen (Samstag, 17.45 Uhr). Werden die Freiburger zum neuerlichen Stolperstein für einen Nachbarn? Kürzlich erst biss sich Ringsheim im Breisgau die Zähne aus, nun versucht Oberhausen, die Freiburger in deren Halle zu bezwingen. Nominell ist es sogar das Spitzenspiel, die HSG schaffte bisher drei Siege, die Hüsemer zwei. Gerade Neuzugang Arnaud Freppel bereichert aktuell das TuS-Spiel mit seinen Einfällen und Abschlüssen. Und auch Torhüter Lionel Gasser – ein weiterer Neuzugang – gefiel mit seinen bisherigen Auftritten. Von einem "hervorragenden Saisonstart" spricht denn auch Sprecher Hugo Moser, der wie alle Verantwortlichen aber weiß, dass am Samstag eine weitere Steigerung in der Abwehr und ein konsequenter Abschluss zum nächsten Erfolgserlebnis vonnöten sein werden.