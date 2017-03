Ortenau Spannung soll weiter hochgehalten werden

Das Ziel der Ortenauerinnen besteht aus mindestens 25 Punkten, "dann müssten wir uns höchstwahrscheinlich überhaupt keine Sorgen mehr machen", ist Baumann optimistisch. Bis dahin muss die Spannung aber hochgehalten werden – auch am Wochenende in Wolfschlugen (Platz sechs/21:17). Die Gastgeberinnen haben in diesem Jahr noch kein Heimspiel verloren, verfügen zudem über die halblinke Position und mit Saskia Hiller (Rechtsaußen) über wurfgewaltige Einzelspielerinnen. Die gilt es erst einmal unter Kontrolle zu bringen. Im Hinspiel siegte Ottenheim souverän in eigener Halle, doch am Samstag stellt sich die Konstellation vollkommen anders dar. "Wolfschlugen fehlen wie auch uns noch einige Punkte, um die Klasse sicher zu halten. Nach der Niederlage in Ottersweier werden sie unter Garantie heiß sein, sodass wir uns auf eine umkämpfte Partie einstellen können", glaubt Baumann. "Die Mannschaft muss versuchen, eine genauso konzentrierte und willensstarke Leistung zu zeigen wie gegen Mannheim. Gelingt das, ist auch in Wolfschlugen alles möglich. Der TSV ist zweifellos heimstark, hat seine Partien aber auch nicht allesamt souverän gewonnen", so Nico Baumann.

Auf Ottenheimer Seite wird voraussichtlich derselbe Kader wie in den Vorwochen zum Einsatz kommen. Als zusätzliche Alternative soll Verena Karkossa wieder zurückkehren.