Ortenau Spannung bereits ab dem Halbfinale

Ellen Linsenbolz und Marko Lenz behaupteten sich nicht unerwartet gegen eine große und spielstarke Konkurrenz. Das Finale der Herren (offene Klasse) litt dann jedoch unter dem Dauerregen. Dennoch waren viele Besucher nach Ringsheim gekommen, wo Tennissport auf sehr hohem Niveau gezeigt wurde.

Erstmals spielten in Ringsheim auch Damen um Punkte für die deutsche Rangliste. In den Altersklassen Herren 40, 50, 55 und 60 wurde ebenfalls um Punkte für die Rangliste gespielt. Lohn der Mühen waren Preisgelder in Höhe von knapp 10 000 Euro.

Bei den Herren A setzten sich alle vier gesetzten Spieler bis zum Halbfinale durch, die Überraschungen blieben aus. So waren bereits im Halbfinale spannende Spiele zu erwarten. Marko Lenz vom TC Wolfsberg-Pforzheim, Nummer 27 der Rangliste, hatte im Spiel gegen seinen Vereinskollegen Andre Wiesler, Ranglistenplatz 66, seine liebe Mühe. Den ersten Satz gewann Lenz mit 6:2, Satz zwei ging jedoch mit 6:3 an Wiesler, der dritte mit 6:2 wieder an Lenz.