Ortenau Spannendes Derby findet keinen Sieger

Fast 600 Zuschauer hatten sich am Samstagnachmittag ins Karl-Heitz-Stadion nach Offenburg aufgemacht, um nicht nur einem Derby beizuwohnen, sondern auch der brisanten Konstellation Dritter (Offenburg) gegen Vierter (Lahr). Und die Fans beider Mannschaften sollten nicht enttäuscht werden, denn es entwickelte sich in den 90 Minuten ein leidenschaftlicher Fight zweier Teams auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit war der OFV über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, die sich jedoch sowohl in der 18., 21. als auch in der 40. Minute im Mittelfeld durch Ümit Sen und Josef Kassassir überraschen ließ, sodass OFV-Schlussmann Sinan Süme sein Können zeigen musste. Allerdings bot sich dem Gastgeber durch Marco Junker in der sechsten Minute am Fünfmeterraum die erste Torchance nach einer Grundlinienflanke von Marco Petereit. Doch traf der Stürmer, der in dieser Saison bereits achtmal einnetzen konnte, bei seiner Volleyabnahme den Ball nicht richtig.

In der 17. Minute grätschte Danny Laag am langen Pfosten eine Flanke von Petereit ab, scheiterte jedoch an Lahrs starkem Schlussmann Jonas Witt. Die größte Chance zur Führung bot sich erneut Petereit und Marco Junker in der 26. Minute, als beide in zwei Versuchen Zentimeter vor der Torlinie, den Ball in Bedrängnis nicht über die Linie brachten. Ein weiterer Versuch des 28-jährigen Petereit in der 43. Minute wurde von Abwehrspieler Joe Obosso am kurzen Pfosten abgeblockt.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit bot sich Sen und Junker erneut die Chance, ihr Team in Führung zu bringen, doch scheiterten sie jeweils an den hervorragenden Abwehrleistungen der beiden Tormänner. Die Partie verflachte zunächst in den Folgeminuten. Allerdings traf der OFV in der 72. Minute durch den eingewechselten Aliu Cisse nach einem Eckstoß per Kopf zum 1:0.