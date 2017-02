Ortenau Spannende Partie wird erwartet

(suhe). TuS Altenheim – SG Gutach/Wolfach. Nachdem die SG Gutach/Wolfach am vergangenen Wochenende zwei Punkte am grünen Tisch gewonnen hat, geht es diese Woche zum Ligakonkurrenten nach Altenheim. Die Damen aus dem Ried verbuchten in der Rückrunde bereits zwei Siege und wollen ihre weiße Weste sicher noch etwas beibehalten. Insgesamt hat das Altenheimer Damenteam um Michael Cziollek sieben Minuspunkte auf dem Konto, von denen zwei aus der Hinspielniederlage gegen die SG Gutach/Wolfach stammen. Das hart umkämpfte Spiel endete 24:23 für die SG, wobei sich diese in hervorragender kämpferischer Verfassung zeigte und zu keinem Zeitpunkt das Spiel aus der Hand gab. Genau so muss das SG- Team auch in Altenheim wieder auftreten, um den Tabellenplatz in der Spitzengruppe weiterhin zu sichern. Die SG hat zwar einen Minuspunkt mehr auf dem Konto, allerdings hat sie auch ein Spiel mehr als der Duellant absolviert. Bei einem Sieg über Altenheim wäre der zweite Tabellenplatz gesichert. Anpfiff der sicherlich hoch spannenden Partie ist am Samstag um 20.00 Uhr in der Altenheimer Herbert- Adam- Halle.