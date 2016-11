Ortenau Souveräner Auftritt

Lahr ging motiviert an den Start, legte von Beginn an hohes Tempo, eine gesunde Portion Aggressivität in der Abwehr und Konsequenz im Abschluss vor. Doch Lahr wusste sich nach der bereits guten ersten Hälfte noch weiter zu steigern. Zwar stand jetzt auch Freiburg dichter und gestaffelter in der Abwehr. Das wirkte sich allerdings kaum aus, da die Roll-Truppe auch in mentaler Hinsicht einen Toptag erwischt hatte. Immer wieder wurde auf die HSG-Angriffsmuster flexibel reagiert, was auf Kosten der eigenen Offensivbemühungen ging. Allerdings stand nach dem Seitenwechsel die Ausgewogenheit zwischen eiserner Abwehrarbeit und dem sukzessiven Erhöhen des Vorsprungs nach Bedarf klar im Vordergrund. Auch wenn die Gastgeberinnen in den letzten Minuten das Ergebnis noch etwas schönen konnten, stand eine deutliche Klatsche im Raum. Aus Lahrer Sicht war es nach den jüngsten nicht ganz zufriedenstellenden Vorstellungen eine starke Auswärtsleistung, die sich im Ergebnis widerspiegelte. TV Lahr: Himmelsbach; Bendrich 2, Schwendemann 1, Möller 4, Wansiedler 4, Frank, Beathalter 6, Kaufmann 4/1, Kern 1, Steinmetz 3/2, Wurth 3.