Ortenau Sorgenfalten bei Hasanovic

(smü). Die Aufgabe wird für die Mannschaft von HSG-Trainer Damir Hasanovic, die zuletzt dreimal als Verlierer vom Feld ging, jedoch alles andere als einfach. Es ist eine neue Situation für die HSG und es bleibt abzuwarten, wie die Spieler die Negativserie wegstecken. Hinzu kommt, dass derzeit die Hälfte des ohnehin dünn besetzten Kaders krank oder verletzt ist. Hasanovic weiß im Vorfeld der Partie noch nicht, ob Benjamin Eble und Timo Oschwald (beide Grippe) zur Verfügung stehen. Ebenso stehen große Fragezeichen hinter den Einsätzen der angeschlagenen und verletzten Spieler Johannes Betzler (Hüftprobleme) und Martin Leufke (Kniebeschwerden). Definitiv ausfallen werden Wito Göpper und Stephan Richini, die aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. Hasanovic ist also zum Improvisieren gezwungen.

Die Gäste aus Rastatt/Niederbühl können auf vier Siege in Folge zurückblicken und werden hochmotiviert in Seelbach auflaufen. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres fügte der HR der HSG Ortenau Süd eine 20:26-Niederlage zu. Für die Gastgeber steht also noch eine Revanche aus. Die HSG nimmt aufgrund der Tabellensituation zwar die Favoritenrolle ein, aufgrund der Personalsituation schiebt man diese aber von sich.

Ein kleiner Lichtblick ist immerhin die Rückkehr von Moritz Wilhelm. Wie fit er allerdings sein wird, bleibt abzuwarten. (ps). HGW Hofweier II – SG Schenkenzell/Schiltach (Samstag, 19.30 Uhr). Die Gastgeber und Trainer Tobias Ruf haben in der heimischen Hohberghalle bis zum Saisonende noch sieben Spiele auszutragen. Soll der Abstieg noch verhindert werden, müssen die dazu notwendigen Punkte vor allem zu Hause geholt werden.