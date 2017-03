Ortenau Sonntagsduell am Bodensee

SONNTAG, 16.30 UHR

SG SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen – SG Gutach/Wolfach. Angepeitscht von zwei ohrenbetäubenden Fanlagern wechselte die Führung damals im Minutentakt und am Ende verließ Gutach/Wolfach knapp mit 23:22 als Sieger den Platz. Ebenso gut hätte Allensbach damals gewinnen können. Für die Schwarzwälder war es der Auftakt einer längeren Siegesserie, während der Aufsteiger vom Bodensee am Tabellenende fest saß. Auch heute ist Allensbach noch akut abstiegsbedroht und mit 11:29 Punkten Vorletzter. Dass das noch lange keine Garantie für den zehnten Saisonsieg der SG Gutach/Wolfach ist, haben die bitteren Niederlagen in Singen und Brombach gezeigt. Die Mannen von Martin Wöhrle und Hermann Haas scheinen sich gegen die Topmannschaften in diesem Jahr besser motivieren zu können. Diese Scharte soll am Sonntag trotz weiter Anfahrt und unbeliebter Anspielzeit ausgewetzt werden. Nicht zur Verfügung stehen wird Julian Brohammer, der nach langem Zähnezusammenbeißen endlich seine schmerzhafte Fußverletzung operieren ließ. Brohammer wird der Mannschaft mehrere Wochen fehlen. Nach langer Verletzungspause wird aber Alexander Weber wieder mit von der Partie sein und der Abwehr zusätzliche Sicherheit verleihen. Die Defensive muss funktionieren, sonst gibt es auch in Allensbach nichts zu holen. Die Trainer haben ihr Team auf die hitzige Stimmung in der Riesenberg-Sporthalle eingeschworen und hoffen auf einige mitgereiste Fans. Mit viel Selbstvertrauen und Motivation im Gepäck will die SG endlich auch auswärts wieder überzeugen. Los geht es am Sonntag um 16.30 Uhr. HTV Meißenheim II : SG Gutach/Wolfach II Nach vierwöchiger Spielpause greift die Gutach/Wolfacher Reserve am Samstag um 16 Uhr wieder ins Spielgeschehen ein. Ob die lange Pause im Training sinnvoll genutzt wurde, wird sich gegen den Tabellenführer Meißenheim II zeigen. Zuletzt bäumte sich das Team von Dominic Brunenberg-Libonati und Olaf Hirt mit drei Siegen in Folge noch einmal gegen den drohenden Abstieg auf. Da kam die Spielpause eigentlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Auch wenn die Trauben beim Tabellenführer hoch hängen und das Hinspiel deutlich verloren ging, möchte die SG nach Möglichkeit punkten. Welches Personal dabei zur Verfügung steht, wird sich einmal mehr kurzfristig herausstellen.