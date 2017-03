Ortenau Sonderlob von Bauert

Die Steißlinger Reserve suchte ihre Möglichkeiten, beim 18:18 (40.) war der Ausgleich hergestellt. Bemerkenswert war, dass sich die HSG trotz ihrer Schwächung nie unterkriegen ließ. Die Defensive wurde diszipliniert organisiert, Chancen zum Ausbauen der Führung genutzt. Beim 21:20 (53.) nahm Bauert eine Auszeit, mit dem 22:20 durch Julia Frenk (54.) gelang ein wichtiger Schritt zum Sieg. Als dann auch noch Jessica Bühler zwei Siebenmeter parierte, konnten die Gastgeberinnen dank des 23:20 durch Laura Bensch den Sack endgültig schließen. "Die Mannschaft hat – einmal mehr ohne gelernte Torfrau – gekämpft bis zum Umfallen. Gerade die Abwehrleistung war überragend heute, vergangene Saison hätten wir solch ein Spiel wahrscheinlich noch verloren", so Bauert. HSG Meißenheim/Nonnenweier: Bühler 1/1; Kern, Rauer 1, M. Markstahler, Frenk 7/2, Erb 4, Häß, Fortin 2, Bensch 2, V. Markstahler 6/3. (seg). HSG Ortenau Süd – TV Todtnau 22:28 (10:13). Die HSG ließ erneut wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib liegen und ihre Trainerin hernach wie in der Vorwoche enttäuscht zurück. "Wir haben es verpasst, gegen einen schlagbaren Gegner in die Erfolgsspur zurückzukehren", so Catherine Delherm. Es gab aber auch eine erfreuliche Nachricht, denn Sina Fimm kehrte nach ihrer Schwangerschaftspause in den Kader zurück.

Schon im ersten Durchgang agierten die Gastgeberinnen im Angriff ohne wirklichen Zug zum Tor, das Spiel war zu fehlerhaft. Zur Pause lag der TVT mit 13:10 in Front. Dieses Bild setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. Zwar blieb die HSG auf Tuchfühlung, gestattete dem Gegner durch eine passive Abwehr aber insgesamt viel zu einfache Treffer. So war die Begegnung fünf Minuten vor dem Ende beim Stand von 20:26 entschieden. Einen guten Eindruck hinterließ erneut B-Jugend-Akteurin Hanna Kern, die sechs Mal erfolgreich war. "Wir werden uns gewaltig steigern müssen, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen", konstatierte Catherine Delherm. HSG Ortenau Süd: Schönstein – Kern 6, Schwab, Schwendemann, Leser 1, Schmieder, Hoffmann 1, Matthes, Betzler 7, Anuschewski 4, Foßler 1/1, Braun 2, Fimm.