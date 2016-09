Ortenau Sonderlob für Siegtorschütze Weschle

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Auggens Trainer Enzo Minardi mit einem Doppelwechsel ein sichtbares Zeichen. Der Druck auf Lahr sollte deutlich erhöht werden. So entwickelte sich ein nun noch intensiveres Aufeinandertreffen; in dem die Gäste den Fokus verstärkt auf die Defensive legen mussten. Auggen übernahm jetzt die offensive Kontrolle, kam auch wiederholt zu Abschlüssen. Doch SC-Schlussmann Dennis Fietzeck bestätigte erneut seine über Wochen andauernde starke Form. Mehrfach bewahrte er seine Mannschaft vor dem Ausgleich, fischte in seiner spektakulärsten Aktion einen Freistoß, obschon in der anderen Torecke stehend, noch aus seinem Gehäuse. Lahr konnte sich noch einige kleinere Kontergelegenheiten erarbeiten, die aber keinen weiteren Erfolg zeitigten. Mit Geschick und Glück hielt der SCL dem Dauerdruck der Auggener stand, tütete nach 90 Minuten drei hart erkämpfte Punkte ein.

"Der FC Auggen hat uns den erwartet engen Kampf geliefert. Für uns haben vielleicht die paar Prozentpunkte, die wir in der ersten Hälfte mehr investierten, den knappen Ausschlag gegeben. Die Mannschaft hat erneut eine geschlossene Leistung gezeigt, auf diesem Niveau müssen wir weiter Punkt für Punkt holen", schloss Stefan Schlageter.

FC Auggen: Kiefl; Flaig, Ophoven (46. Paolillo), Wettengel, Casalnuovo (76. Held), Bischoff, Imgraben (46. Khan), Wettlin, Reinecker, Domagala (64. Aslan), Dold. SC Lahr: Fietzeck; Häußermann (84. Fries), Bologna, Burg, Ghita (55. Bohl), Wirth, Neu (66. Holm), Kerellaj, Ilhan, Röderer, Weschle (75. Mik). Tore: 0:1 Weschle (33.); Schiedsrichterin: Noemi Topf (Pfaffenweiler); Z: 180.