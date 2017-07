Ortenau Sogar ein deutscher Meister macht sich auf die Strecke

Bei heißen Temperaturen gingen 116 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen an den Start. Mit Mathias Schink vom Schützenverein Marjoss aus Hessen war sogar ein mehrfacher deutscher Meister am Start. Am Rande der Veranstaltung gab es zudem eine Ehrung: Hans Decoux vom Schützenverein Kippenheim wurde für 30 Jahre Sommerbiathlon ausgezeichnet.

Am ersten Tag wurde die südbadische Landesmeisterschaft in der Disziplin Sprint/Luftgewehr/Kleinkaliber und Target Sprint/Luftgewehr ausgetragen. Die Kategorien dienten als Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, die in Altenberg (Sachsen/26. bis 30. Juli) und in München (25. bis 27. August) stattfinden.

Am zweiten Tag standen rund um die Anlage in Kippenheim der Baden-Schwaben-Cup, die Staffelwettbewerbe und ein Jedermann-Biathlon auf dem Programm. Beim Jedermann-Biathlon gingen 14 Teilnehmer an den Start. Bei den Schülern und Jugendlichen wurde eine Laufstrecke über 2,4 Kilometer und bei den weiteren Altersklassen eine Strecke über drei Kilometer angeboten; dabei wurden zwei Schießeinlagen aufgelegt absolviert. In der Mannschaftwertung kamen die Haselstaude-Runners in der Besetzung Frank Woitt, Stefanie Klötzle und Claudia Krämer auf den ersten Platz. Der TV Kippenheim wurde mit Gabi Henneberg-Kindle, Andrea Kalt und Oliver Wisser Zweiter.