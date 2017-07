Ortenau Sogar ein deutscher Meister dabei

Bei heißen Temperaturen gingen 116 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen an den Start. Mit Mathias Schink vom Schützenverein Marjoss aus Hessen war sogar ein mehrfacher deutscher Meister am Start. Am Rande der Veranstaltung gab es eine Ehrung: Hans Decoux vom Schützenverein Kippenheim wurde für 30 Jahre Sommerbiathlon ausgezeichnet.

Am ersten Tag war die südbadische Landesmeisterschaft in der Disziplin Sprint/Luftgewehr/Kleinkaliber und Target Sprint/Luftgewehr an der Reihe. Die Kategorien dienten als Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, die in Altenberg (Sachsen/26. bis 30. Juli) und in München (25. bis 27. August) stattfinden.

Am Tag darauf standen rund um die Anlage in Kippenheim der Baden-Schwaben-Cup, die Staffelwettbewerbe und ein Jedermann-Biathlon auf dem Programm. Beim Jedermann-Biathlon starteten 14 Teilnehmer. Schülern und Jugendlichen wurde eine Laufstrecke über 2,4 Kilometer und den weiteren Altersklassen eine Strecke über drei Kilometer angeboten; dabei wurden zwei Schießeinlagen aufgelegt absolviert. In der Mannschaftwertung kamen die Haselstaude-Runners in der Besetzung Frank Woitt, Stefanie Klötzle und Claudia Krämer auf den ersten Platz. Der TV Kippenheim wurde mit Gabi Henneberg-Kindle, Andrea Kalt und Oliver Wisser Zweiter.