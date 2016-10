Ortenau Smely und Baral triumphieren

Die 140 teilnehmenden Sportler ermittelten in jeweils sechs Altersklassen ihre Hallen-Bezirksmeister. Bei den Junioren U 8 machte der Wittelbacher Lennard Smely auf sich aufmerksam. Neun Jungen waren angetreten, aufgeteilt in zwei Gruppen. Das zweite Halbfinale hatte Smely (TC Wittelbach) gegen Maxim Denda (TC RW Waldkirch) mit 30:20 gewonnen, auch den Finalsieg sicherte sich der Schuttertäler mit 30:28.

Luca Baral (TC BW Oberweier), an Position drei gesetzt, zog mit einem 6:4 und 6:1 gegen den an zwei gesetzten Mika Granitzer in das Finale der Junioren U 12 ein. Dort traf er auf Jakub Kaminski (TC RW Waldkirch/1), der in seinem Vorschlussrundenspiel in zwei Stunden die Nummer vier der Setzliste, Noah Nehls (TC BW Oberweier), mit 7:6, 6:4 und 10:7 niedergerungen hatte. Dabei ließ Kaminski viel Kraft, was Baral zu einem 6:0- und 6:0-Erfolg nutzte. Bei den Juniorinnen U 14 wurde die Hallen-Bezirksmeisterin durch den direkten Vergleich ermittelt, Klara Schneiderchen (TC Lahr) wurde Dritte. Mit 18 Teilnehmern hatten sich ausreichend U 14-Junioren gemeldet, sodass ein K.o.-Feld gesetzt und gelost werden konnte. Mit Mark Trenkle (TC Lahr) zog die Nummer zwei der Setzliste mit 6:0 und 6:2 gegen Rasan Younis (TC Oberkirch) ins Finale ein, er unterlag jedoch später mit 6:7 und 5:7.

Die nächsten LBS-Cup-Jugend-Bezirksmeisterschaften finden im Mai 2017 in Grenzach und Rheinfelden statt. Einige Ergebnisse: Junioren U 8: Lennard Smely (TC Wittelbach) – Maxim Denda (TC RW Waldkirch) 30:20, Arian Hasas (SV Schopfheim) – Samuel Rothmund (TC Schönau) 30:21, Finale L. Smely – A. Hasas 30:28. Junioren U 12: Luca Baral (TC BW Oberweier) – Mika Granitzer (TC Schönberg) 6:4, 6:1; Jakob Kaminski (TC RW Waldkirch) – Noah Nehls (TC BW Oberweier) 7:6, 4:6, 10:7; Finale: L. Baral – J. Kaminski 6:0, 6:0. Juniorinnen U 14: 1. Evelyn Steinbach (TC BW Bohlsbach), 2. Klara Schneiderchen (TC Lahr), 3. Meilin Nock (TC RW Achern). Junioren U 14: Andre Steinbach (TC BW Bohlsbach) – Elias Vinarski (TC 1923 Grenzach) 6:2, 6:1; Mark Trenkle (TC Lahr) – Rasan Younis (TC Oberkirch) 6:0, 6:2; Finale: A. Steinbach – M. Trenkle 7:6, 7:5.