Ortenau SKC Hugsweier erspielt sich ungefährdeten Heimerfolg

Einen Auftakt nach Maß gelang der Hugsweierer Startformation mit Uwe Schnaidt (969), Florian Schmid (957) und Uwe Mutschler (949). Von Beginn an drückten sie dem Spiel ihren Stempel auf und unterstrichen gegen die Gästespieler Thomas Weber (798), Harald Müller (826) und Klaus Schwab (903) erneut, dass sie ihre Heimbahnen in Lahr im Griff haben.

Mit einem Vorsprung von 348 Kegeln zur Halbzeit des Spiels übergaben sie an die Schlussspieler Timo Mut­sch­ler (940), Uwe Graser (920) und Karl-Heinz Braun (977). Die Schlussformation um den Tagesbesten Karl-Heinz Braun zeigte keinerlei Schwächen und unterband die Angriffsbemühungen der Gästespieler Alexander Strunk (921), Werner Schwab (962) und Eric Ueberschaer (890) bereits im Ansatz.

Mit am Ende 412 Kegeln gewann der SKC verdient und bleibt zu Hause weiterhin ungeschlagen. Im nächsten Auswärtsspiel am elften November in Hockenheim sollte nun der derzeit gute Lauf genutzt werden, um weiter Punkte für den geplanten Wiederaufstieg in die zweite Liga zu sammeln. Einzelergebnisse: SKC: Karl-Heinz Braun 977, Uwe Schnaidt 969, Florian Schmid 957, Uwe Mutschler 949, Timo Mutschler 940, Uwe Graser 920. KC 06: Werner Schwab 962, Alexander Strunk 921, Klaus Schwab 903, Eric Ueberschaer 890, Harald Müller 826, Thomas Weber 798.