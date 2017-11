Ortenau SKC fährt fünften Sieg in Folge ein

Grundstein zum Erfolg war auch diesmal eine kompakte Mannschaftsleistung bei der jeder seinem direkten Gegenspieler deutlich Kegel abnahm. Das Starttrio mit Uwe Schnaidt (915), Karl-Heinz Braun (959) und Florian Schmid (968) bestimmte vom Start weg die Richtung und sorgte gegen Walter Reinhardt (869), Thomas Engelhardt (852) und Erhard Stritzke (899) früh für ein komfortables Punktepolster von 222 Kegeln. Da die Gastgeber auch mit ihren Schlussspielern Sebastian Groß (914), Herbert Janisch (870) und Klaus-Peter Spiegel (637), der nach 150 gespielten Kugeln sogar gegen Christian Müller (228) ausgetauscht wurde, nie Schritt halten konnten, baute sich der Vorsprung zum Ende hin immer weiter aus.

Bei Timo Mutschler (956), der in den ersten 100 Kugeln mit starken 518 Kegeln begann, Uwe Mutschler (944) und Uwe Graser (944) schien es nur noch darum zu gehen wer an diesem Spieltag als Tagesbester die Bahn verlassen wird. Am Ende reichte es aber trotz dreier sehr guter Ergebnisse keinem der dreien den Tagesbesten Florian Schmid noch abzufangen.

Mit einem Schnitt von 947 Kegeln pro Spieler wurde der fünfte Sieg in Folge eingefahren, drei davon auf auswärtigen Bahnen. Am kommenden spielfreien Wochenende hat man nun Zeit sich auf das nächste Heimspiel am 2. Dezember gegen die Adler Neckargemünd einzustellen. Mit derzeit 10:6-Punkten sind die Adler mit nur zwei Punkten Rückstand einer der direkten Verfolger des SKC.