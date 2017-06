Ortenau "Sind gespannt, wo der Weg hinführt"

(tom). Cheftrainer Oliver Killeweit setzt beim angestrebten Klassenerhalt auf "neue Qualität" im Kader. Die Spitzenposition nimmt Vivien Juhaszova (Slowenien) ein, Position zwei die bekannte Viktoria Malova (Slowakei). Samira Eckert kehrt nach Pause (Kreuzbandriss) zurück, das Mitwirken von Julia von Samson (Knieprobleme) ist hingegen noch offen. Nicht zur Verfügung steht Melissa Kromer (beruflich in Shanghai). "Die Liga ist schwierig einzuschätzen. Viele Teams werden sich auf einem Niveau bewegen", vermutet Killeweit. Ausnahmen bilden der Heidelberger TC oder TC SG Heidelberg. Teams mit hoher Qualität, "die neben starken Ausländerinnen auch gute Deutsche mit LK 1 stellen", so Killeweit. "Wir sind selbst gespannt, wo unser Weg hinführt. Vom Kader versprechen wir uns einiges, in den einzelnen Spielen gehört aber auch immer mal Glück dazu", sagt der Chefcoach.

Bereits der Auftakt gegen Heidelberg wird zur "Standortbestimmung, nach der wir gleich wissen werden, ob wir uns eher in die Mitte oder nach unten orientieren müssen". Zum Auftakt kann Oberweier nahezu in Bestbesetzung auftreten. "Die TSG gilt im Vergleich zu den anderen Heidelberger Teams als schwächer, ist aber ausgeglichen besetzt. Das wird keine Aufgabe, die im Vorbeigehen zu erledigen sein wird", warnt Killeweit. Der Kader: 1. Vivien Juhaszova, 2. Viktoria Malova, 3. Brigitte Manceau, 4. Samira Eckert, 5. Julia Rauer, 6. Julia von Samson, 7. Ann-Lena Singler, 8. Luisa Rauer, 9. Stefanie Killeweit, 10. Katia Vieira Erbach, 11. Evelyn Steinbach. (rf). Oberliga, Damen: TC Ettenheim – TC RW Baden-Baden (Sonntag, 11 Uhr). Ein Hauch von Weltklasse-Tennis weht am Sonntag über die Anlage des TC Ettenheim. Der Topfavorit der Liga, der TC RW Baden-Baden, gastiert am Mühlenweg und alle sind sich sicher: Es wird für die nahe Zukunft auch das letzte Mal sein, dass die Baden-Badenerinnen in die Ortenau kommen.

Das Team aus Baden-Baden hat für diese Spielzeit derart aufgerüstet, dass alles andere als der Aufstieg in die Badenliga eine Überraschung wäre. An Position eins spielt mit der Russin Polina Leykina die derzeitige Nummer 334 der Weltrangliste und dahinter mit Angelika Roesch eine ehemalige Weltklassespielerin. Beides sind Spielerinnen, die pro­blemlos auch in der ersten Bundesliga aufschlagen könnten. Bis einschließlich Position fünf hat der Tabellenführer Spielerinnen am Start, die nicht schlechter als LK 3 sind. Beim TC Ettenheim gehört hingegen selbst die Nummer eins "nur" der Leistungsklasse sieben an.