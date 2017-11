Ortenau "Sind genau richtig"

Vor seiner Zeit im CollegeTeam, in der der Lahrer in drei Jahren in 58 Spielen 29 Tore und 19 Torvorlagen erzielte, habe es ihm häufig an Selbstvertrauen gefehlt, gesteht der ruhige Stürmer, auch wenn der damals erst 22-Jährige bei der Oberliga-Reserve der Stuttgarter Kickers bereits durch seine Ernennung zum Kapitän einen mächtigen Schub bekommen habe. Seit zweieinhalb Jahren ist Ilhan zurück in Lahr. Während er unter der Woche beruflich in Freiburg unterwegs ist, ist der 30-Jährige an den Wochenenden für die Erste und Zweite des SC im Einsatz. In dieser Saison läuft es so gut wie seit Langem nicht: Sowohl für seinen Verein, als auch für Ilhan persönlich. Auf elf Tore und zahlreiche Vorlagen bringt es der technisch beschlagene Ilhan in dieser Spielzeit. Schlagzeilen machte der Stürmer vor wenigen Wochen. Beim überraschenden 4:1-Kantersieg gegen den Verbandsliga-Primus aus Freiburg schoss Ilhan seine Farben mit einem Hattrick fast im Alleingang zum Dreier.

Ein perfektes Wochenende für die Familie Ilhan, schließlich hatte auch Hakans Bruder Yasin für seinen Klub Langenwinkel viermal genetzt. Ein Grund abzuheben sei der Höhenflug allerdings nicht: "Wir sind genau richtig, wo wir aktuell stehen. Auf dem Papier sind sowohl Freiburg als auch Linx deutlich stärker als wir." Der Routinier nimmt sich stattdessen einen Verein aus der Region zum Vorbild: "Wir sollten so bescheiden sein wie der SC Freiburg."

Drei bis vier Jahre will Ilhan noch auf dem Platz stehen und auch weiterhin Tore am Fließband schießen. "Ich merke schon, dass ich immer mehr Zeit zum regenerieren brauche." Würde sein kleiner Bruder Yasin dann an seiner Seite stehen, ginge für die Brüder ein Traum in Erfüllung. Allerdings sind die Aussichten auf ein Stürmerduo Ilhan eher gering: "Tatsache ist, dass sich Yasin in Langenwinkel sehr wohl fühlt und ich mich hier beim SC Lahr."