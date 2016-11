Ortenau "Sind dynamisch in die Lücken gegangen"

Umso besser aus Sicht der Gäste, dass gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts volle Konzentration herrschte. Fünf Treffer in Serie zum 16:21 (36.) bildeten eine gute Ausgangsbasis der Mannschaft von Trainer Roll. Die Ortenauerinnen drückten enorm aufs Tempo, spielten ihre Kontergelegenheiten zum Teil sehenswert aus und bewiesen gnadenlose Durchschlagskraft. Der TuS-Abwehr wurde keine Ruhe gegönnt. Kam Steißlingen dann doch zum Zug, stand zwischen den Lahrer Pfosten mit Katharina Himmelsbach eine erneut verlässliche Kraft. In der ersten Hälfte wirkte Lahrs Torfrau in einigen Situationen nicht immer glücklich, sie steigerte sich in der zweiten Hälfte dann enorm.

Über 19:27 (48.) stieg der Steißlinger Rückstand weiter. Roll wechselte durch, um all seinen Kräften Einsatzzeiten zu verschaffen. Insgesamt war Roll mit der Momentaufnahme des Siegs durchaus zufrieden. Entwicklungen wie in der ersten Halbzeit dürfen kommende Woche gegen Primus Muggensturm/Kuppenheim allerdings nicht auftreten. "In der zweiten Halbzeit sind wir dynamisch in die Lücken gegangen, waren so erfolgreich. Mit den letzten fünf Minuten kann ich aber nicht zufrieden sein. Hier wurde ein höherer Vorsprung aus der Hand gegeben", so der Lahrer Coach. TV Lahr: Himmelsbach; Bendrich 3, Karl 1, Schwendemann, Möller 5, Wansidler 5, Frank 1, Beathalter 4, Kaufmann 7, Kern, Steinmetz 9/5, Wurth.