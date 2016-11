Ortenau Silbermedaille für Jule Riehle

Finalchancen malten sich auch Indira Häußermann, Tamara Heilmann und Onja Busam in der Altersklasse der Zwölf- und 13-Jährigen aus. Nur Häußermann war an diesem Wettkampftag in der Lage, mit der starken Konkurrenz von 38 Teilnehmerinnen mitzuhalten. 0,8 Punkte fehlten Häußermann ihr als Neunte nach dem Vorkampf zum Einzug ins Finale. Heilmann und Busam verturnten jeweils eine Vorkampfübung, womit der Finaleinzug als 19. und 22. in weite Ferne rückte.

Auch der einzige männliche Teilnehmer des TV Ichenheim bei diesem Wettkampf, der zwölfjährige Leon Sexauer, versuchte in seiner Altersklasse mit der starken Konkurrenz mitzumischen. Da aber auch er es nicht schaffte, seinen Kürdurchgang fehlerfrei durchzuturnen, blieb ihm mit Rang elf beim Finale nur der Platz auf der Zuschauertribüne übrig.