Ortenau Shala entscheidet Herzschlagfinale

95. Minute in Oberschopfheim: Mergim Shala vom SVO tritt zum Elfmeter an. Er legt sich den Ball nochmals zurecht, weil Schiedsrichter Tobias Bartschat nach unflätige Kommentaren aus Richtung der Gästebank einen TSV-Verantwortlichen des Geländes verweist. Das strapaziert die Nerven des vor rund zehn Minuten eingewechselten Schützen zusätzlich. Zudem parierte der Gäste-Keeper Patrick Schultheiß in der 71. Minute bereits einen Foulelfmeter pariert. Doch Shala bleibt cool und versenkt das Leder souverän flach ins linke Eck. Der Jubel der Hausherren bleibt jedoch zunächst verhalten, erst nach dem Schlusspfiff brechen alle Dämme. Trainer Sebastian Bruch lobt das Team im Spielerkreis und kündigt das "Shalalala" an. Seine Mannschaft zelebriert dies lautstark voller Euphorie.

Das Spiel hatte munter begonnen, die Zweikämpfe gestalteten beide Kontrahenten vor allem in den ersten Minuten sehr intensiv. Die Gastgeber hatten mehr von der ersten Hälfte. Doch Aach-Linz, Tabellenfünfter der Bezirksliga Bodensee, trug seine Konter schnell vor. Einen solchen stoppte Rechtsverteidiger Yannick Kunzer als letzter Mann im letzten Moment. Auf der Gegenseite schlug Julian Burg zwei Freistöße von rechts hinein, die für Gefahr sorgten. Schultheiß kam heraus und ließ den Ball fallen, der Nachschuss von Joshua Stortz landete am Außennetz (20.). Burgs zweiten Freistoß köpfte einer seiner Mitspieler knapp über das Gehäuse. In der 41. Minute stand Kunzer dann aber in der Mitte goldrichtig und schob eine Hereingabe zum 1:0 über die Linie.

Nach dem Wechsel kam ein verwandeltes Gästeteam aus der Kabine. Schon in der 47. Minute bot sich Aach-Linz die Ausgleichschance. Danach sorgte Oberschopfheim über den agilen Stortz und Mischa Wenzel für Entlastung. In der 55. Minute vereitelte der SV-Torhüter gegen den ihn umkurvenden TSV-Angreifer das 1:1, indem er ihm überragend den Ball vom Fuß nahm. Knapp zehn Zeigerumdrehungen später hatten die Schwarz-Gelben Fortuna und die Latte bei einer Doppelchance auf ihrer Seite. Der SVO hätte sich per Elfmeter die nervenaufreibende Schlussphase ersparen können, doch Burg verschoss (71.). Der eingewechselte Spielertrainer Alexander Schnetzler köpfte fünf Minuten vor dem Abpfiff zum verdienten 1:1-Ausgleich ein. Doch die Gastgeber schlugen durch Shala zurück.