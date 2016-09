Ortenau SG zahlt nach der Pause Lehrgeld

Gerade in den ersten 30 Minuten zeigten die von Trainer Jürgen Brandstaeter betreuten Gastgeber, dass sie mehr als gewillt sind, auf diesem hohen Niveau mitzuhalten. Vom 7:7 (18.) zog die SG zum 11:7 (21.) an, führte zur Pause sogar mit vier Treffern. "In den ersten 30 Minuten haben die Jungs es sehr gut gemacht, damit konnte man überaus zufrieden sein", sah Brandstaeter viel Gutes.

Nach dem Wechsel zeigte der Pfullinger Handball-Nachwuchs mehr Aggressivität in der Abwehr und war beim 15:15 (41.) wieder dran. Die SG verlor in dieser Phase allmählich den Faden, ließ sich zu unwirksamen Einzelaktionen hinreißen. Bis zum 20:20 (54.) hielten die Hausherren beherzt dagegen, ehe in den letzten Minuten ein wenig die Cleverness fehlte. "In den entscheidenden Minuten hat der Gegner den Umstand, ein Jahr älter im Jahrgang zu sein, gerade in der Deckung und beim Abschluss clever genutzt", so Brandstaeter.

Zwei schnelle Treffer zum 20:22 (56.) brachten die Gäste entscheidend nach vorne. Die SG konnte nurmehr reagieren, fing sich weitere Treffer ein, die ein Ergebnis schufen, das der Leistung der Gastgeber nicht ganz gerecht wurde