Ortenau SG weiterhin auf Erfolgskurs

Die 60 Minuten zuvor hatte das Team von Oliver Kronenwitter und Martin Wöhrle einmal mehr seine blendende Form und taktische Disziplin unter Beweis gestellt.

Ausschlaggebend war eine bärenstarke Abwehrarbeit rund um den angeschlagenen Manuel Schmid und Jerome Ressel im SG-Mittelblock. Abgerundet wurde die gute Defensivleistung einmal mehr durch eine tadellose Torwartleistung durch Claudius Baumann. Die Gastgeber gingen nach 50 Sekunden durch Doru Ionut Hosu das erste und einzige Mal in Führung, ehe die SG durch einen Dreierpack von Rechtsaußen Mathias Klotz und Treffer von Tobias Aberle „Schüssele“ und Julian Brohammer mit 1:5 in Front ging. Mit disziplinierter Defensivarbeit hielten die Gäste die guten Werfer der Hausherren in Schach und konnten ihre Konterchancen selbst eiskalt nutzen. Nach 21 Minuten schraubte der stark aufspielende Jerome Ressel den Vorsprung auf 7:14 nach oben. Mimmenhausen tat sich weiterhin schwer, die Lücke im Abwehrverbund der Schwarzwälder zu finden, konnte aber bis zur Pause auf 12:18 verkürzen.

Nach der Pause blieben die Kräfteverhältnisse gleich. Die Kronenwitter-Sieben wurde immer selbstbewusster und hielt den Favoriten souverän auf Distanz. Während bei den Gastgebern Aaron Buneta und Doru Ionut Hosu einen Großteil der Tore erzielten, verteilte sich die Torausbeute bei den Gästen auf viele Schultern. Neben dem einmal mehr starken Lukas Glunk mit acht Treffern zeigten sich Mike Lehmann auf Linksaußen und Mathias Klotz auf Rechtsaußen mit je sechs, sowie Jerome Ressel vom Kreis, mit vier Torerfolgen, treffsicher. Zur Mitte der zweiten Hälfte drohte die Partie nochmal eng zu werden. Die Hausherren kamen durch Ionut Hosu auf 19:23 und 20:24 heran und stellten die Gäste mit einer offensiveren Abwehr vor neue Herausforderungen. Aber Abwehr und Torhüter der SG waren auch da zur Stelle und konnten die HSG entscheidend in der Aufholjagd stören. Glunk und Ressel sorgten mit dem 22:28 für die Vorentscheidung. Am Ende brachten die Gäste den hochverdienten und bereits dritten Auswärtssieg mit 25:32 und dem ersten Saisontor von Hannes Ehrhardt zum Abschluss souverän über die Ziellinie.