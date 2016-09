Ortenau SG-Teams starten in die Bundesligasaison

Am vergangenen Wochenende konnten sich Schilling und seine Jungs ein Bild vom kommenden Gegner machen, denn beide Teams waren bei einem internationalen Turnier in Lausanne (Schweiz) im Einsatz. Die Pforzheimer deuteten mit dem Turniersieg ihr großes Potenzial an, die SG O/A belegte den dritten Platz. Ein direktes Duell stand nicht an, personell war die Ried-SG ebenfalls dezimiert, da mit Moritz Strosack, Marvin Schilling und Luca Herrmann drei wichtige Spieler verletzt waren und Rückraumakteur Tobias Biegert noch im Urlaub weilt.

Schilling ist zuversichtlich, dass Strosack und Herrmann ihre Verletzungen bis zum Wochenende auskurieren werden. Bei seinem Sohn Marvin wird man abwarten müssen, wie belastungsfähig der lädierte Ellenbogen ist.

Die Vorfreude auf den Auftakt in der Herbert-Adam-Halle ist bei Ottenheim/Altenheim, im vergangenen Jahr Vierter, dennoch groß. (tom). SG Meißenheim/Nonnenweier – JSG Echaz-Erms (Sonntag, 15 Uhr). Sowohl die Hausherren als auch der Nachwuchs des VfL Pfullingen haben eine lange Vorbereitung hinter sich. SG-Trainer Jürgen Brandstaeter zählt die Gäste zum Kandidatenkreis der ersten sechs Teams, die sich für die nächste Bundesligasaison qualifizieren. Pfullingen verfüge über eine DHB-zertifizierte Internat-Konzeption. "Echaz-Erms gehört zu den besseren bundesweiten Adressen. Sie haben eine sehr gute Qualifikation gespielt, unter anderem einige bayerische Vertreter hinter sich gelassen", weiß Brand­staeter.