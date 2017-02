Ortenau SG ringt Tabellenführer nieder

Der erste Treffer zum 10:15 gehörte zwar der SG, doch danach drehte der Tabellenführer – angetrieben von seinen Fans – auf. Die Hausherren schafften es immer wieder, ihren Rückraum-Shooter Manuel Bürk in Stellung zu bringen und dieser stellte die SG-Abwehrreihe wieder einmal vor schwer zu lösende Aufgaben. Nach 43 Minuten erzielte Jonas Herrmann per Siebenmeter den 17:17-Ausgleich und die Fanlager kochten beinahe über.

Das Spiel drohte zu Gunsten der Bergstädter zu kippen. Eine Auszeit des Trainerduos Haas und Wöhrle auf Gutach/Wolfacher Seite kam genau zur rechten Zeit und stoppte den Lauf der Hausherren. Mit zwei wichtigen Treffern zum 19:17 verschaffte sich die SG wieder Luft und brachte sich rechtzeitig in Stellung für die nervenaufreibende Schlussphase.

In dieser hielt es keinen der Zuschauer mehr auf den Sitzen. St. Georgen konnte stets auf einen Treffer verkürzen, den drohenden Ausgleich vereitelte SG-Torhüter Claudius Baumann aber in dieser wichtigen Phase quasi im Alleingang. Lukas Glunk behielt in der für ihn auch neuen aufgeheizten Stimmung die Nerven und Manuel Schmid erzielte trotz seiner Schulterverletzung einen eminent wichtigen Treffer zum 18:20. Zudem zeigten sich sowohl Jonas Hermann bei den Gastgebern als auch Julian Brohammer bei den Gästen nervenstark von der Siebenmeterlinie. Die Hausherren warfen noch einmal alles nach vorne, doch die SG wehrte die wütenden Angriffe mit letzter Kraft ab. Die beiden Aberles hebelten die offene Deckung der Gastgeber noch je einmal aus und markierten in den letzten Sekunden das vorentscheidende 23:22. Jonas Hermanns Treffer zum 22:23 zehn Sekunden vor Schluss kam zu spät, der TV St. Georgen musste die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen, während die SG lautstark mit den Fans ihren nächsten Coup feierte. Während der TVS weiterhin an der Spitze bleibt, bedeuten die beiden Punkte für die SG Gutach/Wolfach einmal mehr zwei "Big Points" im Abstiegskampf und den Sprung auf Platz sieben. Nächste Woche kommt der Tabellenvierte, die HSG Freiburg, nach Gutach.

TV St. Georgen: T. Assfalg, Vetter, Grießhaber 2, Linhard 1, Herrmann 4/2, Kaltenbach, Müller, P. Assfalg 8/6, Schwer, Lermer, Bürk 7.

SG Gutach/Wolfach: Baumann, Heinkele; Ressel, Aberle "Schüssele" 1, Lauterbach, Pranic, Brohammer 3/2, Schmid 3, Glunk 6, Aberle "Staigerbauer" 8, Lehmann, Haas 2.