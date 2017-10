Ortenau SG-Reserve zwingt Schramberg II in die Knie

SG Schramberg II – SG Gutach/Wolfach II 20:28 (9:16). (sl). Mit einer starken Leistung beim bis dahin ungeschlagenen Bezirksklassen-Tabellenführer machte die zweite Mannschaft der SG Gutach/Wolfach am Samstagabend auf sich aufmerksam. Hochmotiviert legten die Gäste furios los. Nach zehn Minuten stand es 6:0 zu Gunsten der Gäste, ehe die Gastgeber nach zwölf Minuten den ersten Treffer des Abends markieren konnten. In der Folge kamen die Gastgeber zwar besser ins Spiel, doch das Team von Dominic Brunenberg-Libonati und Nico Wöhrle hielt stets einen deutlichen Vorsprung. Zum Ende der ersten Halbzeit legten die Gäste noch einen Zwischensprint hin und gingen mit 7:14 in Front. Pausenstand: 9:16.